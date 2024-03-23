Расцвет Лонвейка: забил пяткой, выбрал Суринам, не хочет говорить о войне

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны «Динамо» существенно сократило и без того отнюдь не колоссальные расходы на покупку новых игроков. Чтобы посчитать количество иностранных футболистов, которые перебрались в стан «бело-синих» после 24 февраля 2022 года хватит пальцев одной руки и даже останется лимит на будущие сделки. Фактически речь только о трех исполнителях – Решате Рамадани, Кахиме Пэррисе и Джастине Лонвейке.

Так уж совпало, что по состоянию на текущий момент все трое новобранцев-легионеров, на которых когда-то, видимо, надеялся выстроить обновленный коллектив Мирча Луческу, на правах аренды выступают за другие клубы. Рамадани играет в Северной Македонии за «Шкендию», Пэррис защищает цвета азербайджанского «Сабаха», а вот описать то, что происходило в текущем сезоне в карьере Лонвейка иначе как словом «мытарства», пожалуй, и нельзя…

Самый дорогой трансфер Динамо после 24 февраля 2022-го

Джастин Лонвейк является самым дорогим входящих трансфером «Динамо» после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. В сентябре 2022-го киевляне, пребывая в поисках усиления состава, обратили внимание на этого нидерландского хавбека, выступавшего на тот момент за «Виборг». Датчане не горели желанием расставаться с Лонвейком, ведь тот являлся одним из ключевых исполнителей в их команде (60 матчей, 8 голов, 7 ассистов), однако когда «Динамо» предложило 1,5 миллиона евро, боссы «Виборга» растаяли и дали разрешение на сделку.

Впрочем, раскрыться в столице Украины Лонвейку так и не посчастливилось. Мирча Луческу не спешил делать полноценную ставку на легионера, давая ему возможность постепенно вливаться в коллектив и новую для себя лигу, однако для Джастина все складывалось вовсе не так, как он, видимо, представлял. Лонвейк, давая согласие на переезд в «Динамо», не мог не знать, в каких условиях пребывает футбол в Украине, однако для него лично все оказалось куда страшнее и пугающе, нежели он себе представлял и ему рассказывали.

ФК Динамо. Джастин Лонвейк

Всего за «Динамо» нидерландский хавбек провел 18 официальных поединков (1 гол и 1 ассист), из которых 16 – при Мирче Луческу и 2 – при Александре Шовковском (еще в статусе временщика в концовке минувшего сезона, когда у румына возникли проблемы со здоровьем и необходимость экстренно подлечиться). А затем произошло то, на что, видимо, не рассчитывало ни «Динамо», ни сам Лонвейк…

Желание покинуть Украину после ракеты над базой

О том, что Джастин Лонвейк фактически отказался продолжать карьеру в «Динамо» стало известно летом минувшего года после ночных ракетных атак российских оккупантов на столицу Украины. Тогда в СМИ сообщалось, что нидерландец получил разрешение покинуть команду «по семейным обстоятельствам», и начал изучать другие варианты по продолжению карьеры.

25 июля 2023 года «Динамо» договорилось с «Андерлехтом» о годичной аренде Лонвейка, в которой изначально также была прописана опция для бельгийского гранда на выкуп контракта полузащитника. А спустя несколько месяцев после этого президент «бело-синих» Игорь Суркис, комментируя расставание с Джастином, подтвердил информацию о причинах отъезда нидерландского легионера.

«Джастин Лонвейк? Мы заплатили деньги за него, дали хорошие условия, а после первой ракеты, пролетевшей над базой, он сказал, что оставаться тут не хочет», – подчеркнул босс «Динамо».

Провал в Бельгии

В «Андерлехте» изначально приглашали Лонвейка как замену для Яри Версхарена, который еще в марте минувшего года повредил крестообразные связки коленного сустава и вынужден был пропустить не только концовку сезона-2022/23, но и начало сезона-2023/24. Однако хавбеку «Динамо» ухватиться за свой шанс в Брюсселе так и не удалось. Он провел за «Андерлехт» лишь 3 поединка (39 минут) в рамках бельгийской Про-лиги, после чего стало ясно, что будущего у Лонвейка в команде нет, причем абсолютно никакого.

Главный тренер «Андерлехта» Брайан Ример еще до зимы заявил руководству клуба, что на Лонвейка не рассчитывает и будет только рад, если боссам удастся досрочно прервать аренду хавбека из «Динамо». Ни о каком выкупе контракта хавбека, который мог бы обойтись брюссельцам в 2,5 миллиона евро, и речи не шло. Римера не устраивала ни физическая форма Лонвейка, ни уровень его ментальной готовности, ни в конце концов то обстоятельство, что Джастин сам несколько раз оказывался в лазарете с мелкими жалобами то на одно, то на другое.

Еще в декабре минувшего года в прессе начали писать, что Лонвейк может вернуться в Данию, но не в «Виборг», а в «Брондбю», однако в начале 2024-го у Джастина возник новый шанс зарекомендовать себя, когда Ример все-таки решил взять хавбека на сбор в Тунис, хотя изначально бельгийские журналисты писали, что фамилии Лонвейка в итоговом списке «вояжеров» не окажется.

instagram.com/justinlonwijk10. Джастин Лонвейк

Впечатлить Римера арендованному у «Динамо» хавбеку не удалось, и коуч вежливо, но вполне однозначно дал понять, что для Лонвейка будет лучше уйти: «Джастин отличный парень, отдающий все для команды. Но он получил травму в неподходящий момент, и с тех пор команда только прогрессировала без него. Для него также является приоритетом то, чтобы найти где-то время для игры. Я не хочу, чтобы у меня было много недовольных игроков».

Дальше оставаться в Бельгии не имело смысла, хотя Лонвейк был готов на это, лишь бы не возвращаться в «Динамо».

Перезагрузка карьеры в Ситтарде

К счастью для Лонвейка, в январе все-таки появился клуб, который проявил предметный интерес к сотрудничеству с хавбеком «Динамо». Речь о «Фортуне» Ситтард, выступающей в нидерландском элитарном дивизионе – Эредивизи. Переезд Джастина в Нидерланды устроил всех: и самого футболиста, и «Динамо», и «Андерлехт», и, конечно же, «Фортуну», которая на момент прихода Лонвейка занимала 11-е место в турнирной таблице.

Лонвейку потребовалось чуть больше месяца, чтобы привести себя в порядок и стать для «Фортуны» действительно крайне полезным исполнителем – таким, каким Джастин ранее являлся для «Виборга», но каким так и не сумел стать для «Динамо» или «Андерлехта». В первых пяти поединках в рамках Эредивизи Лонвейк не отличился результативными действиями, а лишь схлопотал желтую карточку, однако потом…

Instagram. Джастин Лонвейк в матче против Аякса

В период с 3 и по 16 марта Джастин провел за «Фортуну» три поединка в рамках Эредивизи, в которых отличился четырьмя результативными действиями, а его команда набрала семь очков.

Первый гол Лонвейка за «Фортуну» и вовсе выдался невероятно красивым. Его хавбек провел в ворота «Эксельсиора» (5:2), причем сделал это в касание и пяткой! В той же игре Джастин также ассистировал на Кая Сирхейса, что позволило обоим представителям команды из Ситтарда оказаться в символической сборной 24-го тура Эредивизи.

Развил успех Лонвейк уже в следующем поединке в рамках чемпионата, который «Фортуна» проводила в гостях у «Аякса». Уже на восьмой минуте амстердамцы открыли счет, но ситтардцы не только отыгрались на 49-й минуте, но и вышли вперед на 66-й. Причем в первом случае забить Дерою Дуарте помог именно Лонвейк, когда благодаря прекрасному взаимодействию и видению поля отправил партнера по команде в острый прорыв, хотя все-таки на 90% этот мяч является заслугой именно его автора, рискнувшего пробить с не самой убойной позиции, причем сделав это в высшей степени качественно.

16 марта Лонвейк продолжил отличаться результативными действиями за «Фортуну», когда помог своей команде в домашнем матче разобраться с «ПЕК Зволле» (3:1). В активе Джастина второй забитый мяч команды из Ситтарда, которым он отличился с передачи 31-летнего турка Оузхана Озьякупа, являющегося воспитанником академии «Арсенала», но так и не сумевшего проявить себя в лондонском клубе.

К слову, в «Фортуне» сейчас подобрался целый ряд таких игроков – тех, кто не сумел проявить себя где-то и уже был списан, но теперь получил шанс в Ситтарде. Помимо Озьякупа и Лонвейка стоит также выделять 21-летнего вингера Джейдена Брафа (экс-академик «Манчестер Сити», не сумевший закрепиться ни в стане «горожан», ни в дортмундской «Боруссии», а впоследствии – еще и в «Вероне», которая отправила все еще молодого игрока на перезагрузку в Нидерланды) и 27-летнего атакующего хавбека Алена Халиловича (хорват в юном возрасте оказался в «Барселоне», причем его характеризовали как выдающегося таланта, но впоследствии не смог себя проявить не только в Каталонии, но и в «Милане», «Гамбурге», а также еще в ряде команд уже рангом значительно пониже).

Выбор в пользу Суринама и нежелание говорить о войне

9 марта стало известно, что Джастин Лонвейк получил вызов в национальную сборную Суринама, которая 24 марта собирается провести товарищеский поединок против Мартиники. Матч состоится в нидерландском городе Алмере, потому хавбеку «Фортуны», арендованному у «Динамо», не придется колесить по миру, чтобы наконец-то сыграть свой первый в профессиональной карьере матч на международном уровне за взрослую сборную.

Лонвейк родился в нидерландском Тилбурге в семье выходцев из Суринама, однако с юных лет играл именно за «оранжевых». На счету Джастина 4 поединка за Нидерланды U-16, 6 игры – за Нидерланды U-17, 6 матчей и 1 гол за Нидерланды U-18, а также 9 встреч в футболке сборной Нидерландов U-19. Однако до уровня национальной сборной «оранжевых» Лонвейк так и не поднялся, в результате чего в свои 24 года принял предложение выступать за сборную своих предков.

Суринам выступает в зоне КОНКАКАФ, хотя физически эта страна и находится в Южной Америке. Пожалуй, главной звездой нынешнего состава этой команды является форвард «Реал Сосьедада» Шералдо Беккер, который также родился и вырос в Нидерландах и выступал за юношеские сборные «оранжевых», но не получил шанса на взрослом уровне и в 2021-м сделал выбор в пользу Суринама.

5 июня сборной Суринама предстоит стартовать в квалификационном турнире на ЧМ-2026, где в рамках второго раунда отбора эта команда сыграет в одной группе с Сальвадором, Пуэрто-Рико, Сент-Винсентом и Гренадинами, а также победителем пары Ангилья – Теркс и Кайкос. В следующий раунд квалификации выйдут две лучшие команды из группы.

Также в аспекте последних событий в жизни Лонвейка стоит отметить его недавнюю реакцию на вопрос журналистов о войне в Украине. Услышав его, Джастин однозначно дал понять, что не только не хотел бы вспоминать прожитое, но и не желает делиться с европейской общественностью своими выводами об ужасе, который продолжают творить российские оккупанты на украинской земле.

«Я уже достаточно говорил об этом. С одной стороны, то, что там происходит – ужасно. Это логично и я понимаю, почему всем так интересно расспросить меня об этом. Но сейчас я здесь и хочу, нет – я должен – проявить себя», – заявил Лонвейк.

Придется возвращаться в Киев?

Instagram. Джастин Лонвейк

Но чтобы там ни говорил сейчас Лонвейк, а предстоящим летом ему с высокой долей вероятности придется либо возвращаться в Киев, либо снова упрашивать боссов «Динамо» отпустить его в другой клуб. Дело в том, что у «Фортуны», в отличие от «Андерлехта», нет опции на выкуп контракта Джастина, а потому в начале июля хавбек будет вынужден вернуться в расположение «Динамо», с которым у него действующий контракт до лета 2027 года.

Более того, в истории «Фортуны» еще не было игрока, за которого этот клуб заплатил более 2,5 миллионов евро, а именно такую сумму, напомним, руководство «Динамо» прописывало в виде опции на выкуп для «Андерлехта». А после нынешних успехов хавбека в Ситтарде и потенциального дебюта на международном уровне за сборную Суринама не исключено, что Игорю Суркису и его советникам захочется выручить от продажи Лонвейка даже большую сумму.

Так что летом эпопея с Лонвейком у «Динамо» продолжится, и посмотрим, удастся ли клубу с выгодой для себя или хотя бы без убытков, избавиться от в принципе весьма качественного исполнителя, который, однако, не изъявляет желания играть в неспокойной Украине…