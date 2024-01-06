Андерлехт взял на сбор легионера-беглеца Динамо

Бельгийский клуб «Андерлехт» включил в список команды, которая отправилась на сбор в Тунис, полузащитника Джастина Лонвейка, арендованного у киевского «Динамо».

Ранее, напомним, сообщалось, что брюссельцы недовольны уровнем Лонвейка и готовы от него избавиться. Была информация, будто Джастин может продолжить карьеру в чемпионате Дании.

Как известно, Лонвейк отказывается возвращаться в «Динамо» из-за войны в Украине и регулярных ракетных обстрелов.