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Украина. Премьер лига
06 января 2024, 13:51 | Обновлено 06 января 2024, 14:05
1156
0

Андерлехт взял на сбор легионера-беглеца Динамо

Клуб из Брюсселя продолжает верить в Джастина Лонвейка

06 января 2024, 13:51 | Обновлено 06 января 2024, 14:05
1156
0
Андерлехт взял на сбор легионера-беглеца Динамо
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Бельгийский клуб «Андерлехт» включил в список команды, которая отправилась на сбор в Тунис, полузащитника Джастина Лонвейка, арендованного у киевского «Динамо».

Ранее, напомним, сообщалось, что брюссельцы недовольны уровнем Лонвейка и готовы от него избавиться. Была информация, будто Джастин может продолжить карьеру в чемпионате Дании.

Как известно, Лонвейк отказывается возвращаться в «Динамо» из-за войны в Украине и регулярных ракетных обстрелов.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт
Источник Sport.ua
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