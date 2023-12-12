Стало известно, где продолжит карьеру сбежавший легионер Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк, выступавший с начала нынешнего сезона на правах аренды за бельгийский «Андерлехт», в скором времени может сменить прописку.

В Брюсселе недовольны выступлением Джастина, соответственно, не будут препятствовать досрочному расторжению арендного договора. По информации voetbalkrant.com, в услугах нидерландца заинтересован датский «Брондбю». Сам Лонвейк не понаслышке знаком с местным футболом, ведь на протяжении двух сезонов защищал цвета «Виборга», откуда и переехал в Украину в сентябре 2022-го.

Добавим, что «Брондбю» на данный занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Дании, уступая лишь «Мидтьюлланду».