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Бельгия
12 декабря 2023, 14:59 | Обновлено 12 декабря 2023, 15:43
1329
0

Стало известно, где продолжит карьеру сбежавший легионер Динамо

Джастин Лонвейк знаком с чемпионатом Дании

12 декабря 2023, 14:59 | Обновлено 12 декабря 2023, 15:43
1329
0
Стало известно, где продолжит карьеру сбежавший легионер Динамо
Photo News. Джастин Лонвейк

Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк, выступавший с начала нынешнего сезона на правах аренды за бельгийский «Андерлехт», в скором времени может сменить прописку.

В Брюсселе недовольны выступлением Джастина, соответственно, не будут препятствовать досрочному расторжению арендного договора. По информации voetbalkrant.com, в услугах нидерландца заинтересован датский «Брондбю». Сам Лонвейк не понаслышке знаком с местным футболом, ведь на протяжении двух сезонов защищал цвета «Виборга», откуда и переехал в Украину в сентябре 2022-го.

Добавим, что «Брондбю» на данный занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Дании, уступая лишь «Мидтьюлланду».

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Джастин Лонвейк Андерлехт Динамо Киев Брондбю Мидтьюлланд чемпионат Дании по футболу
Источник Voetbalkrant
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