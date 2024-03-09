ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Динамо получил вызов в сборную Суринама
Джастин Лонвейк ныне на правах аренды выступает в Нидерландах за «Фортуну»
24-летний центральный полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк, который с января нынешнего года на правах аренды выступает за «Фортуну» Ситтард, получил официальный вызов в сборную Суринама.
Имя Лонвейка значится в заявке, которую опубликовала Суринамская футбольная ассоциация в своем Instagram.
24 марта в нидерландском городе Алмере суринамская национальная сборная проведет товарищеский поединок против Мартиники, и в этом поединке Лонвейк может дебютировать за команду, представляющую зону КОНКАКАФ.
Отметим, что Джастин Лонвейк родился в нидерландском Тилбурге, но имеет суринамские корни. Ранее хавбек на международном уровне выступал за сборные Нидерландов U-16, U-17, U-18 и U-19.
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