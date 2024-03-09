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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Динамо получил вызов в сборную Суринама
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 22:58 |
625
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Динамо получил вызов в сборную Суринама

Джастин Лонвейк ныне на правах аренды выступает в Нидерландах за «Фортуну»

09 марта 2024, 22:58 |
625
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Динамо получил вызов в сборную Суринама
instagram.com/justinlonwijk10

24-летний центральный полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк, который с января нынешнего года на правах аренды выступает за «Фортуну» Ситтард, получил официальный вызов в сборную Суринама.

Имя Лонвейка значится в заявке, которую опубликовала Суринамская футбольная ассоциация в своем Instagram.

24 марта в нидерландском городе Алмере суринамская национальная сборная проведет товарищеский поединок против Мартиники, и в этом поединке Лонвейк может дебютировать за команду, представляющую зону КОНКАКАФ.

Отметим, что Джастин Лонвейк родился в нидерландском Тилбурге, но имеет суринамские корни. Ранее хавбек на международном уровне выступал за сборные Нидерландов U-16, U-17, U-18 и U-19.

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Джастин Лонвейк Фортуна Ситтард Динамо Киев товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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