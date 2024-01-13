Устраивает скамейка запасных? Лонвейк не хочет покидать Андерлехт
Ранее в бельгийском клубе оценивали возможность возвращения хавбека в «Динамо»
24-летний центральный полузащитник Джастин Лонвейк, который в настоящий момент на правах аренды из «Динамо» выступает за «Андерлехт», не стремится в январе покинуть Бельгию.
Нидерландца все устраивает в «Андерлехте», и он хотел бы продолжить оставаться в этой команде и попытаться выиграть конкуренцию за место в основе.
Ранее в «Андерлехте» рассматривали возможность досрочного расторжения договора аренды по хавбеку и его возвращения в «Динамо».
Интерес к Лонвейку в последнее время проявляет «Газиантеп», однако зарплата хавбека «Динамо» превышает ту, которую футболисту готовы предложить в Турции.
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