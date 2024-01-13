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  4. Устраивает скамейка запасных? Лонвейк не хочет покидать Андерлехт
Бельгия
13 января 2024, 10:00 |
168
0

Устраивает скамейка запасных? Лонвейк не хочет покидать Андерлехт

Ранее в бельгийском клубе оценивали возможность возвращения хавбека в «Динамо»

13 января 2024, 10:00 |
168
0
Устраивает скамейка запасных? Лонвейк не хочет покидать Андерлехт
instagram.com/justinlonwijk10. Джастин Лонвейк

24-летний центральный полузащитник Джастин Лонвейк, который в настоящий момент на правах аренды из «Динамо» выступает за «Андерлехт», не стремится в январе покинуть Бельгию.

Нидерландца все устраивает в «Андерлехте», и он хотел бы продолжить оставаться в этой команде и попытаться выиграть конкуренцию за место в основе.

Ранее в «Андерлехте» рассматривали возможность досрочного расторжения договора аренды по хавбеку и его возвращения в «Динамо».

Интерес к Лонвейку в последнее время проявляет «Газиантеп», однако зарплата хавбека «Динамо» превышает ту, которую футболисту готовы предложить в Турции.

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Джастин Лонвейк Андерлехт Газиантеп Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Источник Voetbal Nieuws
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