Устраивает скамейка запасных? Лонвейк не хочет покидать Андерлехт

24-летний центральный полузащитник Джастин Лонвейк, который в настоящий момент на правах аренды из «Динамо» выступает за «Андерлехт», не стремится в январе покинуть Бельгию.

Нидерландца все устраивает в «Андерлехте», и он хотел бы продолжить оставаться в этой команде и попытаться выиграть конкуренцию за место в основе.

Ранее в «Андерлехте» рассматривали возможность досрочного расторжения договора аренды по хавбеку и его возвращения в «Динамо».

Интерес к Лонвейку в последнее время проявляет «Газиантеп», однако зарплата хавбека «Динамо» превышает ту, которую футболисту готовы предложить в Турции.