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  4. Хавбек Динамо в январе может перейти в турецкий Газиантеп
Украина. Премьер лига
07 января 2024, 11:23 |
1513
2

Хавбек Динамо в январе может перейти в турецкий Газиантеп

Джастин Лонвейк не нужен «Андерлехту», но возвращаться в Украину не хочет

07 января 2024, 11:23 |
1513
2
Хавбек Динамо в январе может перейти в турецкий Газиантеп
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк

24-летний центральный полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк, который с начала текущего сезона на правах аренды выступает в Бельгии за «Андерлехт», в январское трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.

Интерес к нидерландскому легионеру проявляет «Газиантеп», главный тренер которого Мариус Шумудикэ сформировал свой список из игроков, которыми хотел бы усилить команду в ближайшее время и передал его для дальнейшей работы руководству клуба.

Ожидается, что Лонвейк досрочно расторгнет аренду в «Андерлехте», что позволит ему перейти в «Газиантеп».

Турки пока не контактировали по поводу хавбека с «Динамо», но собираются начать переговоры уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» не заинтересован в дальнейшем пребывании в команде Лонвейка, а сам нидерландец не хочет возвращаться в Украину, несмотря на контракт с «Динамо», который действует до лета 2027 года.

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Источник OlayMedya.com
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Перець
От навіщо підписувати цей баласт, який і даром нікому не потрібен і кожен рік одна й та сама куйня
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