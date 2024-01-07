Хавбек Динамо в январе может перейти в турецкий Газиантеп

24-летний центральный полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк, который с начала текущего сезона на правах аренды выступает в Бельгии за «Андерлехт», в январское трансферное окно может перебраться в турецкую Суперлигу.

Интерес к нидерландскому легионеру проявляет «Газиантеп», главный тренер которого Мариус Шумудикэ сформировал свой список из игроков, которыми хотел бы усилить команду в ближайшее время и передал его для дальнейшей работы руководству клуба.

Ожидается, что Лонвейк досрочно расторгнет аренду в «Андерлехте», что позволит ему перейти в «Газиантеп».

Турки пока не контактировали по поводу хавбека с «Динамо», но собираются начать переговоры уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Андерлехт» не заинтересован в дальнейшем пребывании в команде Лонвейка, а сам нидерландец не хочет возвращаться в Украину, несмотря на контракт с «Динамо», который действует до лета 2027 года.