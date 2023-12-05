Источник. Джастин Лонвейк зимой покинет Андерлехт

Голландский легионер «Динамо» Джастин Лонвейк провалился в аренде в бельгийском «Андерлехте».

Полузащитник в общей сложности провел за брюссельцев три матча и «наиграл» всего 39 минут, и теперь на него не рассчитывают в клубе. Джастина приглашали в качестве замены травмированному Яри Фершерену, но голландец из-за плохой формы и собственных повреждений не смог воспользоваться своим шансом.

Правда, о возвращении голландца в «Динамо» речь не идет. По информации источника, несмотря на неубедительные выступления последнее время, в услугах Лонвейка заинтересованы несколько европейских клубов, и с ними футболист вместе со своим агентом будут проводить переговоры о дальнейшей карьере Джастина.