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  4. Источник. Джастин Лонвейк зимой покинет Андерлехт
Бельгия
05 декабря 2023, 15:23 | Обновлено 05 декабря 2023, 15:37
141
0

Источник. Джастин Лонвейк зимой покинет Андерлехт

О возвращении в «Динамо», которому принадлежит контракт футболиста, речи не идет

05 декабря 2023, 15:23 | Обновлено 05 декабря 2023, 15:37
141
0
Источник. Джастин Лонвейк зимой покинет Андерлехт
ФК Андерлехт. Джастин Лонвейк

Голландский легионер «Динамо» Джастин Лонвейк провалился в аренде в бельгийском «Андерлехте».

Полузащитник в общей сложности провел за брюссельцев три матча и «наиграл» всего 39 минут, и теперь на него не рассчитывают в клубе. Джастина приглашали в качестве замены травмированному Яри Фершерену, но голландец из-за плохой формы и собственных повреждений не смог воспользоваться своим шансом.

Правда, о возвращении голландца в «Динамо» речь не идет. По информации источника, несмотря на неубедительные выступления последнее время, в услугах Лонвейка заинтересованы несколько европейских клубов, и с ними футболист вместе со своим агентом будут проводить переговоры о дальнейшей карьере Джастина.

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Джастин Лонвейк Андерлехт чемпионат Бельгии по футболу Динамо Киев аренда игрока
Источник Lavenir
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