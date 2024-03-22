Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СЕЛЕЗНЕВ: «Не понимаю критики сборной. Выйдите сами и сыграйте лучше»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 18:06 | Обновлено 22 марта 2024, 18:38
1738
5

СЕЛЕЗНЕВ: «Не понимаю критики сборной. Выйдите сами и сыграйте лучше»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной

22 марта 2024, 18:06 | Обновлено 22 марта 2024, 18:38
1738
5
СЕЛЕЗНЕВ: «Не понимаю критики сборной. Выйдите сами и сыграйте лучше»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал победу сине-желтых над командой Боснии и Герцеговины (2:1), а также дал прогноз на матч финала отбора к Евро-2024 против Исландии.

– Как вам игра в целом, если выключить эмоциональную составляющую и положительный результат? Почему все так сложно было?

– Потому что Босния и Герцеговина так же хотела выиграть. Чему тут удивляться? Я не могу сказать, что очень слабо сыграли наши ребята, как многие говорят. Они сыграли, как надо было и забили на один мяч больше, чем соперник. Я не понимаю, для чего критикуют сборную. Ребята молодцы, тренер молодец, все молодцы, потому что выиграли. Я вообще не понимаю, когда начинают критиковать. То игра не та, то еще что-то не то. Выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится.

– Давление от болельщиков, от страны и ситуации в целом влияло на наших ребят?

– Здесь ребята сами понимали, что это очень важно. Все играют в хороших клубах, на хорошем уровне. Какое давление? Они просто ответственны за результат, как и главный тренер. Но ребята сделали все возможное, чтобы победить. Я им спасибо за это. Я, как болельщик, очень кайфанул.

– Как и ожидалось, в роли фаворита у украинской сборной всегда есть серьезные проблемы. На этот раз пролезли.

– Я не люблю говорить, это фаворит или не фаворит. Я тоже был футболистом. Немного поиграл в футбол. Скажу так: команда выходила играть на победу. Они это сделали, они красавцы. Все, без исключения. Я не хочу разговаривать на тему, кто играет первым, вторым или даже третьим номером. Ребята сделали свое дело. Вот и все.

– Отсутствие Тараса Степаненко дало о себе знать или Владимир Бражко в своем дебютном матче отыграл хорошо?

– Это некорректно мне что-то говорить, дало эффект это или нет. Кто я такой, чтобы говорить, что хорошо, а что плохо? Я не имею на это право. Наверное, дало. Но ведь выиграли. Малиновский хорошо влился в игру. Ну я не могу говорить, кто плохо сыграл, нет таких. Все работали, все старались.

– Так же дебютировали некоторые игроки за сборную. Это хорошо, что в таких важных моментах Сергей Ребров доверяет новичкам?

– Я их поздравляю. Кого вызвали в лагерь – уже заслуживают, чтобы выйти в стартовом составе или на замену, это не важно. Если Сергей Станиславович вызывает – то он доверяет игрокам. И он это уже показал. Это высококвалифицированный тренер и футболист в прошлом.

– Исландия – тоже не подарок. Команда выиграла у израильтян 4:1 на выезде. Какого матча следует ожидать во вторник?

– Будет намного тяжелее, чем было с боснийцами. Намного! Дай Бог, чтобы вернулся Виктор Цыганков. Но кто бы там ни играл – они понимают, для чего это делают. Они играют не для себя, а за страну. Да еще и в такое сложное время для нее. Ребята это понимают, поверьте мне. Я с некоторыми футболистами общаюсь. За то, что они сделали – перед ними надо снять шляпу за то, что они сделали.

– Ход от Реброва в конце матча, когда сыграли с двумя форвардами. Как вам такой ход?

– Фантастика! Вышел Яремчук и стало два форварда на поле, которые забили два мяча. Это фантастика, что еще сказать? Это ощущение тренера, тактическая задумка. И она сработала, если два нападающих забили.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
В Германии определились с основным голкипером на домашнее Евро-2024
Владимир БРАЖКО: «Были ошибки, но главное, что победили»
Матвиенко не виноват? Кварцяный разобрал автогол сборной Украины
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Украина - Исландия Евгений Селезнев
Источник NV.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу
Футбол | 22 марта 2024, 14:55 1
ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу
ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу

Там команда проведет матч против Исландии

Матвиенко оформил 4-й автогол в истории сборной Украины. Кто еще в списке
Футбол | 22 марта 2024, 12:10 7
Матвиенко оформил 4-й автогол в истории сборной Украины. Кто еще в списке
Матвиенко оформил 4-й автогол в истории сборной Украины. Кто еще в списке

Неудача Николая не помешала победить

Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Футбол | 22.03.2024, 06:19
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Футбол | 22.03.2024, 06:41
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Футбол | 22.03.2024, 08:12
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
ну если Селезнев готов варить металл, добывать уголь, лечить людей, строить дома...
Ответить
+5
Первый Среди Равных
Якщо збірна грає як лайно, то всім мовчати чи хлопати в ладоши і казати що все клас? Критикувати не можна?  Сама тупорила відповідь "Вийди зіграй краще". 
Ответить
+3
vbrjkf
Тунець по собі міряє, тобто збірна зіграла на його рівні, а його рівень ми добре знаєм. Добре що в команді знайшлись хлопці не його рівня, що і забезпечило нам перемогу...
Ответить
+3
stop2018
Ключове слово грати!!!! Де ти бачив гру???? Ні тактики, ні комбінацій!!!
Ответить
+3
BekXan
Критики?Коли країна в війні коли весь народ в напрузі ти тявкаєш про вийдіть зіграйте?Тим хто спокійно спить і грає за кордоном і отримує великі кошти а не здоров в армії ,тим хто тут отримує великі кошти і спокійно живе здорові не в армії !!!Яб то бі  бл""дь росказав як зіграти,Програли всіх в армію і на нуль.Ці гравці поле перепахувати повинні за країну в таке время.Лупашитися один за десятьох !Збірна як бульдозер повинна бути.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 237
Футбол
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
20.03.2024, 20:42 1
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
21.03.2024, 09:31 20
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем