22 марта на «Пушкаш Арена» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Венгрии встретится со сборной Турции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Венгрия – Турция

Венгрия

Команда после длительной паузы неплохо проявляет себя именно в формате Евро. В 2016-м году мадьяры, выйдя на первый большой турнир после чемпионата мира-1986, вышли в 1/8, на следующем континентальном первенстве, попав в группу смерти, чуть не оставили за бортом плей-офф Германию. Да, при этом они и дальше пропускают мундиали. Но сейчас, кажется, Собослаи и компания на пике формы. Если бы не осечка в последнем туре, они бы выиграли свою группу в дивизионе А Лиги Наций. А во время квалификации в прошлом году подопечные Марко Росси обошлись вообще без поражений. У них 5 побед и 3 ничьи, и, как итог, закономерное первое место - сербов обошли на 4 балла. Сейчас, возможно, лидерам дадут отдохнуть, ведь будет чуть ли не последний шанс для различных экспериментов.

Турция

Сборная драматично проходила отбор. Причем сама себе подняла градус эмоций. Осенью вдруг решил уйти с должности Кунтц - на фоне того, что его подопечные с трудом отыгрались на ничью с принципиальным соперником, Арменией, и уступили в товарищеском матче. Благо, что под рукой был Монтелла, до этого работавший в стране на клубном уровне. Аэроплан не просто справился - с ним янычары выиграли у Хорватии на выезде и в итоге досрочно обеспечили себе место на Евро. Хотя все равно напоследок не проиграли на выезде Уэльсу, сыграв 1-1. Кроме того, тогда же, в ноябре, получилось обыграть в Берлине 3-2 Германию, пусть и в товарищеском поединке. Любопытно, не растеряли ли весь этот кураж.

Статистика личных встреч

Любопытная история взаимоотношений: сначала у Турции было 3 победы при одной ничьей, но потом венгры ответили тем же. В том числе в Лиге Наций-2020 они дважды сухо обыграли янычар.

Прогноз

GGBET лояльнее к венграм. Они умеют выжимать максимум дома при традиционной поддержке трибун, и те могут и на таких гостей давить. Ставим в итоге на победу хозяев арены (коэффициент - 2,27).