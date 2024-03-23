Товарищеские матчи
Чемпионат Европы23 марта 2024, 06:41 | Обновлено 23 марта 2024, 06:57
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Венгрия – Турция – 1:0. Собослаи принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Будапеште
23 марта 2024, 06:41 | Обновлено 23 марта 2024, 06:57
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Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.
Сборная Венгрии в Будапеште обыграла команду Турции со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Доминик Собослаи, полузащитник «Ливерпуля».
Товарищеские матчи, 22 марта, Будапешт
Венгрия – Турция – 1:0
Гол: Собослаи, 48 (пен)
События матча
48’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
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