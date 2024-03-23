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Товарищеские матчи
Венгрия
22.03.2024 21:45 – FT 1 : 0
Турция
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Чемпионат Европы
23 марта 2024, 06:41 | Обновлено 23 марта 2024, 06:57
87
0

Венгрия – Турция – 1:0. Собослаи принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Будапеште

23 марта 2024, 06:41 | Обновлено 23 марта 2024, 06:57
87
0
Венгрия – Турция – 1:0. Собослаи принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.

Сборная Венгрии в Будапеште обыграла команду Турции со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Доминик Собослаи, полузащитник «Ливерпуля».

Товарищеские матчи, 22 марта, Будапешт

Венгрия – Турция – 1:0

Гол: Собослаи, 48 (пен)

События матча

48’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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