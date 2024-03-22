22 марта на «Уллевол» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Чехии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Норвегия – Чехия

Норвегия

Команда может считаться чуть ли не главным разочарованием в футболе сборных. У нее в составе есть Эрлинг Холланд, который по праву считается лучшим центрфорвардом мира. Да и других толковых игроков хватает, вплоть до Мартина Эдегора, капитана не только сборной, но и лондонского Арсенала. И с таким потенциалом скандинавы проваливают очередной уже турнир, финишировав в отборе далеко за спиной не только у Испании, но и у Шотландии и набрав 11 очков в 8 матчах квалификации, из которых более половины - с провалившимся Кипром. А до этого еще и в Лиге Наций сверла сыграли так, что и по этому дополнительному пути не проследовали. Тем не менее, Столе Сольбаккен сохраняет тренерский пост, который занимает с 2020-го года. И сейчас фактически этим поединком начинает подготовку ко следующему циклу.

Чехия

Сборная продолжила свою уникальную традицию. Меняются не только тренера, но и поколения футболистов, и даже регламенты отбора. Но локомотивы стабильно неудачны в борьбе за выход на чемпионат мира (ездили только на 1 после развода со Словакией), зато не пропускают континентальные первенства. Вот и сейчас, после удачного прошлого Евро сборная не прошла плей-офф на мундиаль в Катаре. Но после этого, набрав по 15 очков с Албанией, команда оставила на третьем месте номинального фаворита своей отборочной группы поляков с их Робертом Левандовски. Так что сейчас Иван Гашек со своим тренерским штабом уже начинает финальный раунд подготовки к выступлению непосредственно на грядущем Евро.

Статистика личных встреч

За все 8 очных поединков скандинавы выигрывали только однажды, в 2011-м году. В половине случаев победа доставалась локомотиве, но крайний матч, в 2017-м, принес ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев арены. Но тут скорее футболисты будут не столько стремиться забить, сколько беречь себя в концовке сезона. Ждем в итоге тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,95).