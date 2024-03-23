Норвегия – Чехия – 1:2. У Холанда не идет игра. Видео голов и обзор матча

Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.

Сборная Норвегии на домашней арене в Осло проиграла команде Чехии со счетом 1:2.

На гол Оскара Бобба на 20-й минуте гости ответили точным ударом Давида Зимы на 37-й минуте. Победу чехам принес гол Антонина Барака, который он забил на 85-й минуте.

Звездный форвард Эрлинг Холанд отыграл 75 минут, после чего был заменен. Результативными действиями норвежец отметиться не сумел.

Товарищеские матчи, 22 марта, Баку

Норвегия – Чехия – 1:2

Голы: Бобб, 20 – Зима, 37, Барак, 85

Фото матча