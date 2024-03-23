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Товарищеские матчи
Норвегия
22.03.2024 19:00 – FT 1 : 2
Чехия
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Чемпионат Европы
23 марта 2024, 03:59 | Обновлено 23 марта 2024, 04:21
276
0

Норвегия – Чехия – 1:2. У Холанда не идет игра. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Осло

23 марта 2024, 03:59 | Обновлено 23 марта 2024, 04:21
276
0
Норвегия – Чехия – 1:2. У Холанда не идет игра. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд (справа)

Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.

Сборная Норвегии на домашней арене в Осло проиграла команде Чехии со счетом 1:2.

На гол Оскара Бобба на 20-й минуте гости ответили точным ударом Давида Зимы на 37-й минуте. Победу чехам принес гол Антонина Барака, который он забил на 85-й минуте.

Звездный форвард Эрлинг Холанд отыграл 75 минут, после чего был заменен. Результативными действиями норвежец отметиться не сумел.

Товарищеские матчи, 22 марта, Баку

Норвегия – Чехия – 1:2

Голы: Бобб, 20 – Зима, 37, Барак, 85

Фото матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Чехия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Зима (Чехия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Бобб (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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