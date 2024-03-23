Норвегия – Чехия – 1:2. У Холанда не идет игра. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Осло
Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.
Сборная Норвегии на домашней арене в Осло проиграла команде Чехии со счетом 1:2.
На гол Оскара Бобба на 20-й минуте гости ответили точным ударом Давида Зимы на 37-й минуте. Победу чехам принес гол Антонина Барака, который он забил на 85-й минуте.
Звездный форвард Эрлинг Холанд отыграл 75 минут, после чего был заменен. Результативными действиями норвежец отметиться не сумел.
Товарищеские матчи, 22 марта, Баку
Норвегия – Чехия – 1:2
Голы: Бобб, 20 – Зима, 37, Барак, 85
Фото матча
События матча
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