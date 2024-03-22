22 марта на «Йохан Кройфф Арена» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Шотландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Нидерланды – Шотландия

Нидерланды

Команда пережила непростой отрезок, пропустив несколько финальных турниров. Да и, вернувшись на прошлом Евро, в основном разочаровала под руководством Франка де Бура. Потом было возвращение ван Гала, что в 2014-м приносил оранжевым бронзу на чемпионате мира. На этот раз, в Катаре, Луи с подопечными при яркой игре остановился в четвертьфинале, и окончательно ушел на покой. Его сменил Куман, который уже занимал должность. Его повторное пришествие на пост начиналось неудачно, чего стоит поражение с разгромным счетом от Франции, за которым было провалено домашний финальный розыгрыш Лиги Наций. Но потом вместе с Мбаппе и компанией, пусть и со второго места, вышли на Евро. Теперь будет последний этап подготовки, и это лучшая возможность для различных экспериментов.

Шотландия

Сборная смогла набрать обороты после долгой паузы. Сначала был выход на прошлый Евро, правда, не через стандартный отбор, а льготным путем Лиги Наций. Правда, на самом турнире тартановые ограничились нулевой ничьей с соседней Англии. Потом на чемпионат мира их не пустили украинцы, выиграв стыковой поединок в Глазго. Правда, у них мгновенно взяли реванш, выиграв первое место в группе Лиге Наций - в следующем цикле команда сыграет в дивизион В. И, главное, было проведено прекрасный евроотбор. Там даже Испанию побеждали. Ее, впрочем, все-таки пропустили на первое место в группе, но, главное, горцы взяли 17 очков, аж на 6 больше чем у Норвегии. В итоге было уверенно взято проходную вторую позицию в группе.

Статистика личных встреч

Голландцы смогли выиграть четырежды кряду. Но летом 2021-го года они взяли только ничью 2-2 на своем поле с тартановыми.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что без турнирной мотивации горцы могут чем-то удивить. С учетом того, что они играют на выезде, ставим на оранжевых при форе -1 гол (коэффициент - 1,76).