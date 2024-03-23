Товарищеские матчи
22.03.2024 21:45 – FT 4 : 0
Чемпионат Европы23 марта 2024, 01:20 | Обновлено 23 марта 2024, 02:08
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0
Нидерланды – Шотландия – 4:0. Разгром от команды Кумана. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Амстердаме
23 марта 2024, 01:20 | Обновлено 23 марта 2024, 02:08
56
0
Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.
Готовясь к Евро-2024, Нидерланды разгромили Шотландию (4:0).
У подопечных Рональда Кумана голы забили Тиджани Рейндерс, Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дониелл Мален.
Товарищеские матчи, 22 марта, Амстердам
Нидерланды – Шотландия – 4:0
Голы: Рейндерс, 40, Вейналдум, 72, Вегхорст, 84, Мален, 86
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Нидерланды).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды).
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