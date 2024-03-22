Голевая феерия. Португалия без Роналду разгромила Швецию в матче с 7 голами

В четверг, 21 сентября, состоялся международный товарищеский матч. Сборная Португалии на домашнем стадионе в Гимараеше приняла Швецию.

Португальцы не оставили скандинавам ни малейшего шанса и разгромили соперника со счетом 5:2.

Голы за португальцев забивали Леау, Нунес, Фернандеш, Брума и Рамуш. Звездный нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду участие в этом матче не принимал.

Товарищеский матч. 21 марта.

Португалия – Швеция – 5:2

Голы: Леау, 24, Нунес, 33, Фернандеш, 48, Брума, 57, Рамос, 61 – Дьекереш, 58, Нильссон, 90.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду (Жоау Мариу, 82), Пепе (Антониу Силва, 46), Рубен Диаш, Мендеш (Гомеш, 46), Бруну Фернандеш, Пальинья, Нунес (Жоау Невеш, 63), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Брума, 46), Гонсалу Рамуш (Жота Силва, 63).



Швеция: Ольсен, Хольм (Крафт, 60), Линделеф, Хин, Аугустинссон, Сванберг (Густафссон, 70), Кулусевски, Каюсте (Ольссон, 75), Эланга (Форсберг, 60), Дьекереш (Нильссон, 70), Исак.