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Товарищеские матчи
Португалия
21.03.2024 21:45 - : -
Швеция
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21 марта 2024, 03:23 | Обновлено 21 марта 2024, 03:25
31
0

Португалия – Швеция. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных

21 марта 2024, 03:23 | Обновлено 21 марта 2024, 03:25
31
0
Португалия – Швеция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта на «Эштадиу Афонсу Энрикеш» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Португалии встретится со сборной Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Португалия – Швеция

Португалия

Команда на прошлом чемпионате мира дошла до четвертьфинала. Не самый плохой результат, более того, при Фернанду Саштуше были и хуже. Но ему не простили то ли поражения от Марокко, то ли решения постепенно на Катаре усадить на скамейку запасных Роналду. В любом случае, долгая и славная эра этого тренера, выигрывавшего Евро и Лигу Наций, закончилась. На его место позвали Роберто Мартинеса, не обратив внимание на то, что испанец с Бельгией на мундиале провалился, не выйдя из группы. На новом месте он, впрочем, показав стопроцентный результат, выиграв все 10 отборочных поединков - ни у кого больше не было таких итогов, со всеми оговорками о слабости группы, в которой второй пришла Словакия. Но уже сейчас идет подготовка к финальному турниру, и посмотрим, какие эксперименты запланировал тренерский штаб.

Швеция

Сборная недавно еще котировалась очень достойно и на чемпионате мира-2018 добиралась до четвертьфинала. Но ее будто подкосил вылет в 1/8 следующего Евро, когда тре крунур в экстра-тайме уступили украинцам. Потом они не пробились на мундиаль, проиграв плей-офф, и дважды кряду занимали последние места в своих группах Лиги Наций, из-за чего следующий цикл там будут проводить в дивизионе С. В таких условиях нужно было максимально уверенно проходить евроотбор, а вместо этого скандинавы ограничились скромными десятью очками в 8 турах, серьезно отстав и от Бельгии, и от Австрии. Не удивительно, что сменился наставник - теперь пост занимает Йон-Даль Томассон, неудачно поработавший в Блэкберне, но до этого сделавший себе имя как наставник как раз в шведском Мальме. Сейчас датчанин как раз и дебютирует в новом амплуа.

Статистика личных встреч

В начале взаимоотношений команд доминировали тре крунур. Но из 5 крайних матчей они выиграли 1, при четырех поражениях.

Прогноз

GGBET крайне скептичен по поводу гостей. Тут ставим на победу хозяев поля при форе -1 гол (коэффициент - 1,63).

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Источник Sport.ua
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