Португалия – Швеция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных
21 марта на «Эштадиу Афонсу Энрикеш» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Португалии встретится со сборной Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ставки на матч Португалия – Швеция
Португалия
Команда на прошлом чемпионате мира дошла до четвертьфинала. Не самый плохой результат, более того, при Фернанду Саштуше были и хуже. Но ему не простили то ли поражения от Марокко, то ли решения постепенно на Катаре усадить на скамейку запасных Роналду. В любом случае, долгая и славная эра этого тренера, выигрывавшего Евро и Лигу Наций, закончилась. На его место позвали Роберто Мартинеса, не обратив внимание на то, что испанец с Бельгией на мундиале провалился, не выйдя из группы. На новом месте он, впрочем, показав стопроцентный результат, выиграв все 10 отборочных поединков - ни у кого больше не было таких итогов, со всеми оговорками о слабости группы, в которой второй пришла Словакия. Но уже сейчас идет подготовка к финальному турниру, и посмотрим, какие эксперименты запланировал тренерский штаб.
Швеция
Сборная недавно еще котировалась очень достойно и на чемпионате мира-2018 добиралась до четвертьфинала. Но ее будто подкосил вылет в 1/8 следующего Евро, когда тре крунур в экстра-тайме уступили украинцам. Потом они не пробились на мундиаль, проиграв плей-офф, и дважды кряду занимали последние места в своих группах Лиги Наций, из-за чего следующий цикл там будут проводить в дивизионе С. В таких условиях нужно было максимально уверенно проходить евроотбор, а вместо этого скандинавы ограничились скромными десятью очками в 8 турах, серьезно отстав и от Бельгии, и от Австрии. Не удивительно, что сменился наставник - теперь пост занимает Йон-Даль Томассон, неудачно поработавший в Блэкберне, но до этого сделавший себе имя как наставник как раз в шведском Мальме. Сейчас датчанин как раз и дебютирует в новом амплуа.
Статистика личных встреч
В начале взаимоотношений команд доминировали тре крунур. Но из 5 крайних матчей они выиграли 1, при четырех поражениях.
Прогноз
GGBET крайне скептичен по поводу гостей. Тут ставим на победу хозяев поля при форе -1 гол (коэффициент - 1,63).
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