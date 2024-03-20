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Товарищеские матчи
Португалия
21.03.2024 21:45 - : -
Швеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
20 марта 2024, 12:50 |
162
0

Португалия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется в 21:45

20 марта 2024, 12:50 |
162
0
Португалия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В четверг, 21 сентября, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Португалии примет команду Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе им. Афонсу Энрикеша в городе Гимараеш.

Начало встречи запланировано в 21:45.

Португалия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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