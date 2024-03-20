Товарищеские матчи
21.03.2024 21:45 - : -
Португалия20 марта 2024, 12:50 |
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Португалия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется в 21:45
20 марта 2024, 12:50 |
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В четверг, 21 сентября, состоится международный товарищеский матч.
Национальная сборная Португалии примет команду Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе им. Афонсу Энрикеша в городе Гимараеш.
Начало встречи запланировано в 21:45.
Португалия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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