В четверг, 21 сентября, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Португалии примет команду Швеции.

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Матч пройдет на стадионе им. Афонсу Энрикеша в городе Гимараеш.

Начало встречи запланировано в 21:45.

Португалия – Швеция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция