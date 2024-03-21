Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Мне никто из Тирасполя не звонил»
Другие новости
21 марта 2024, 07:29 |
84
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Мне никто из Тирасполя не звонил»

Украинский тренер – об интересе со стороны «Шерифа»

21 марта 2024, 07:29 |
84
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Мне никто из Тирасполя не звонил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал информацию об интересе со стороны «Шерифа»:

«Об интересе ко мне со стороны «Шерифа» из Тирасполя впервые от Вас слышу. Точнее, еще не читал, кто там и что написал, а так, то мне звонили уже сегодня знакомые, говорили, мол, в сети видели такую информацию.

Приятно, что меня помнят, мою тренерскую деятельность, интересуются мной. Конечно, если у этой информации есть какие-то правдивые моменты. Потому что лично мне никто из Тирасполя не звонил».

Ранее информацию об интересе к Ковальцу уже опровергли в самом «Шерифе».

По теме:
Директор Шерифа: Ковалец или Рябоконь? Никого не ищем
Два известных украинских тренера могут возглавить зарубежный клуб
Александрия – Ворскла – 1:0. Как забил сын экс-коуча молодежки. Видео гола
Сергей Ковалец Шериф Тирасполь
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Теннис | 21 марта 2024, 07:01 6
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»

Юлия Михайлова высказалась о смерти Константина Кольцова

С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
Футбол | 20 марта 2024, 21:45 11
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024

Во Франции на Олимпиаде-2024 будут играть 16 сборных

Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Футбол | 21.03.2024, 06:21
Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Футбол | 20.03.2024, 20:42
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Хоккей | 20.03.2024, 17:56
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
19.03.2024, 08:16 33
Теннис
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
19.03.2024, 18:40 4
Футбол
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
20.03.2024, 16:57 29
Футбол
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
20.03.2024, 00:03 6
Футбол
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
20.03.2024, 20:23 7
Футбол
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
20.03.2024, 12:07 8
Футбол
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
19.03.2024, 20:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем