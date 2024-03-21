Сергей КОВАЛЕЦ: «Мне никто из Тирасполя не звонил»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал информацию об интересе со стороны «Шерифа»:

«Об интересе ко мне со стороны «Шерифа» из Тирасполя впервые от Вас слышу. Точнее, еще не читал, кто там и что написал, а так, то мне звонили уже сегодня знакомые, говорили, мол, в сети видели такую информацию.

Приятно, что меня помнят, мою тренерскую деятельность, интересуются мной. Конечно, если у этой информации есть какие-то правдивые моменты. Потому что лично мне никто из Тирасполя не звонил».

Ранее информацию об интересе к Ковальцу уже опровергли в самом «Шерифе».