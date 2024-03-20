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20 марта 2024, 22:25 |
195
0

Директор Шерифа: Ковалец или Рябоконь? Никого не ищем

Представитель тираспольского клуба прокомментировал слухи

20 марта 2024, 22:25 |
195
0
Директор Шерифа: Ковалец или Рябоконь? Никого не ищем
ФК Шериф

Информация о том, что украинские специалисты – 55-летний Сергей Ковалец и 60-летний Александр Рябоконь - претендуют на должность главного тренера молдавского «Шерифа», не соответствует действительности.

Вот как прокомментировал для Sport.ua эти слухи директор тираспольского клуба Важа Тархнишвили:

«Первый раз об этом слышу. Пока что мы никого не ищем. Исполняющим обязанности главного тренера будет Виктор Михайлов».

Информация о возможном приходе в тираспольский клуб Ковальца или Рябоконя появились сразу же после того, как стало известно об отставке с поста главного тренера «Шерифа» другого украинца – Романа Пилипчука, который успел поработать в молдавском клубе чуть больше пяти месяцев.

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Шериф Тирасполь Сергей Ковалец Александр Рябоконь инсайд
Источник Sport.ua
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