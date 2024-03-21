21 марта на «Кардифф Сити Стэдиум» пройдет матч раунда 1/2 финала плей-офф за выход на Евро, в котором сборная Уэльса встретится со сборной Финляндии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Уэльс – Финляндия

Уэльс

Команда вроде бы и своей игрой не впечатляет, при разных тренерах. И уже завязал ее многолетний вожак, в лице Бейла, да и другие лидеры во главе с Рэмзи откровенно постарели. Но драконы постоянно ухитряются показывать результат. Особняком стоит выход в полуфинал на дебютном для себя Евро, в 2016-м году. Но и на следующем таком чемпионате выходили из группы, правда, потом последовал разгром уже в 1/8. Наконец, впервые с 1958-го года получилось пробиться на чемпионат мира. Там, правда, была 1 победа при паре поражений, а до этого - бесславный вылет из Лиги Наций, с единственной ничьей при 5 проигрышах в дивизионе А. Но именно само участие на таком уровне позволило валлийцам оставаться в борьбе, ведь в обычной квалификации они серьезно отстали и от Турции, и от Хорватии.

Финляндия

Сборная дебютировала на больших турнирах как раз на прошлом Евро. И пробивались туда напрямую. Новичок начинал с победы над шокированными потерей Эриксена датчанами, но больше ничего не добились. Пытались подопечные Марку Канервы и сейчас выйти на континентальный турнир напрямую, но в итоге только и смогли, что выиграть у Казахстана непростую борьбу за третье место, собрав 18 очков - но у Словении с Данией было на 4 больше. Теперь суоми попытаются использовать лазейку из Лиги Наций. Хотя и там они не впечатлили, закончив только вторыми в своей группе, под хорошо известным соперником в лице Боснии.

Статистика личных встреч

Стороны неожиданно часто играли между собой. История их противостояния тянется с 1971-го года и насчитывает полтора десятка матчей. Отметим только, что в Лиге Наций-2020 оба раза сильнее оказались валлийцы, а в следующем году товарищеский матч обошелся без голов.

Прогноз

GGBET склонен ждать успеха хозяев поля. Но обе команды прагматичны, а на кону поездка на Евро. Тут ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).