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Евро
Уэльс
21.03.2024 21:45 – FT 4 : 1
Финляндия
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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 03:54 |
169
0

Уэльс – Финляндия – 4:1. Драконы облетели филинов. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 03:54 |
169
0
Уэльс – Финляндия – 4:1. Драконы облетели филинов. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Уэльса и Финляндии. Игра завершилась разгромом «филинов» – «драконы» выиграли со счетом 4:1.

Евро-2024. Полуфинал плей-офф отбора, 21 марта.

Уэльс – Финляндия – 4:1

Голы: Брукс, 3, Уильямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 87 – Пукки, 45

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Уэльс).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Уэльс).
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Источник Sport.ua
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