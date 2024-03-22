Чемпионат Европы22 марта 2024, 03:54 |
169
0
Уэльс – Финляндия – 4:1. Драконы облетели филинов. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча плей-офф Евро-2024
22 марта 2024, 03:54 |
169
0
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Уэльса и Финляндии. Игра завершилась разгромом «филинов» – «драконы» выиграли со счетом 4:1.
Евро-2024. Полуфинал плей-офф отбора, 21 марта.
Уэльс – Финляндия – 4:1
Голы: Брукс, 3, Уильямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 87 – Пукки, 45
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Уэльс).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Уэльс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 марта 2024, 20:30 55
Полуфинальный поединок плей-офф Евро-2024 пройдет в городе Зеница
Футбол | 22 марта 2024, 01:25 2
Роман был признан Львом матча, он забил гол и отдал ассист на Артема Довбика
Футбол | 21.03.2024, 09:31
Теннис | 21.03.2024, 22:20
Футбол | 21.03.2024, 07:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.03.2024, 16:39 2
20.03.2024, 00:03 6
21.03.2024, 07:01 11
20.03.2024, 19:01 2
20.03.2024, 07:12 6
20.03.2024, 21:45 14
21.03.2024, 07:07 8
20.03.2024, 16:57 30