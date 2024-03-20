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Евро
Уэльс
21.03.2024 21:45 - : -
Финляндия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 12:36 | Обновлено 20 марта 2024, 12:51
300
0

Уэльс – Финляндия. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок начнется в 21:45

20 марта 2024, 12:36 | Обновлено 20 марта 2024, 12:51
300
0
Уэльс – Финляндия. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэльс – Финляндия

В четверг, 21 сентября, состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Национальная сборная Уэльса примет команду Финляндии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе. Начало встречи запланировано в 21:45.

Победитель этого матча в финале плей-офф будет играть с победителем пары Польша – Эстония.

Уэльс – Финляндия. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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