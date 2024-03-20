В четверг, 21 сентября, состоится полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024.

Национальная сборная Уэльса примет команду Финляндии.

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Матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе. Начало встречи запланировано в 21:45.

Победитель этого матча в финале плей-офф будет играть с победителем пары Польша – Эстония.

Уэльс – Финляндия. Плей-офф отбора на Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE