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Евро
Польша
21.03.2024 21:45 - : -
Эстония
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21 марта 2024, 02:01 |
58
0

Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует матч квалификации чемпионата Европы

21 марта 2024, 02:01 |
58
0
Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовськи

21 марта на «Народовы» пройдет матч раунда 1/2 финала плей-офф за выход на Евро, в котором сборная Польши встретится со сборной Эстонии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Польша – Эстония

Польша

Команда котировалась очень даже неплохо в футболе сборных. И ездили на прошлый чемпионат мира, где не провалились: вышли из группы, где в соперниках были Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия, а в 1/8 уступили будущему финалисту, Франции. После этого кадра была доверена Фернанду Сантушу, но опытный португалец на новом месте откровенно провалился. Но и при преемниках не успели исправить ситуацию, пропустив выше не только Чехию, но и Албанию. В том цикле в паре матчей с Молдовой набрали всего 1 очко! Причем 1:1 с ней дома, в Варшаве, оформили при нынешнем тренере, Пробеже. Благо, что до этого было достойное выступление в Лиге Наций, которое и гарантировало возможность побороться за путевку через дополнительный плей-офф.

Эстония

Сборная тут тоже за счет Лиги Наций. По сути, синерубашечникам помогает их же слабость. Которую, кстати, подтвердили в стандартном отборе, взяв только одно очко в 8 поединках с Бельгией, Австрией, Швецией и Азербайджаном. Но до этого, угодив в слабейший дивизион нового турнира, Лиги Наций, уж хотя бы там балтийский коллектив выглядел убедительно, показав стопроцентный результат, 4 победы в 4-х поединках, с Мальтой и Сан-Марино. В итоге, как показало время, такого оказалось достаточно, чтобы сыграть в плей-офф за выход на Евро. Но уж тут у Томаса Хэберли и его подопечных будут на порядок более сложные противники, и потенциальный выигрыш в Варшаве - только первый из двух этапов. Понятно, что команда рассматривается как безоговорочный андердог.

Статистика личных встреч

Поляки смогли выиграть все 5 первых поединков. Но напоследок, в 2012-м году, в товарищеском поединке поздний гол Васильева принес минимальную победу прибалтам.

Прогноз

У GGBET только один вопрос: насколько уверенно выиграет кадра? Помня о ее проблемах, стоит ограничиться форой -1,5 гола (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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