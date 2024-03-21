Чемпионат Европы21 марта 2024, 04:29 |
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Польша – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву
21 марта 2024, 04:29 |
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21 марта состоится полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Польши и Эстонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Народовы» в Варшаве. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Победитель матча в финале плей-офф сыграет либо против Уэльса, либо против Эстонии.
Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.
Польша – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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