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Евро
Польша
21.03.2024 21:45 - : -
Эстония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 04:29 |
15
0

Польша – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву

21 марта 2024, 04:29 |
15
0
Польша – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоится полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Польши и Эстонии.

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Поединок пройдет на стадионе «Народовы» в Варшаве. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Победитель матча в финале плей-офф сыграет либо против Уэльса, либо против Эстонии.

Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.

Польша – Эстония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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