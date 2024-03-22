21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Польши и Эстонии. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу кадры.

Евро-2024. Полуфинал плей-офф отбора, 21 марта.

Польша – Эстония – 5:1



Голы: Франковски, 22, Зелиньски, 50, Пьотровски, 70, Метс, 74 (автогол), Шиманьски, 77 – Веткал, 78.

Видео голов и обзор матча: