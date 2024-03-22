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Евро
Польша
21.03.2024 21:45 – FT 5 : 1
Эстония
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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 03:05 | Обновлено 22 марта 2024, 03:06
123
0

Польша – Эстония – 5:1. Как кадра в финал отбора к Евро вышла. Видео голов

Смотрите видеообзор матча плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 03:05 | Обновлено 22 марта 2024, 03:06
123
0
Польша – Эстония – 5:1. Как кадра в финал отбора к Евро вышла. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Польши и Эстонии. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу кадры.

Евро-2024. Полуфинал плей-офф отбора, 21 марта.

Польша – Эстония – 5:1

Голы: Франковски, 22, Зелиньски, 50, Пьотровски, 70, Метс, 74 (автогол), Шиманьски, 77 – Веткал, 78.

Видео голов и обзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Веткал (Эстония).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
74’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Карол Метс (Эстония).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пётровский (Польша).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
27’
Максим Паскочий (Эстония) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Пшемыслав Франковский (Польша).
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Источник Sport.ua
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