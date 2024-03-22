Чемпионат Европы22 марта 2024, 03:05 | Обновлено 22 марта 2024, 03:06
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Польша – Эстония – 5:1. Как кадра в финал отбора к Евро вышла. Видео голов
Смотрите видеообзор матча плей-офф Евро-2024
22 марта 2024, 03:05 | Обновлено 22 марта 2024, 03:06
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21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Польши и Эстонии. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу кадры.
Евро-2024. Полуфинал плей-офф отбора, 21 марта.
Польша – Эстония – 5:1
Голы: Франковски, 22, Зелиньски, 50, Пьотровски, 70, Метс, 74 (автогол), Шиманьски, 77 – Веткал, 78.
Видео голов и обзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Веткал (Эстония).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
74’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Карол Метс (Эстония).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пётровский (Польша).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
27’
Максим Паскочий (Эстония) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Пшемыслав Франковский (Польша).
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