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  4. Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Испания
20 марта 2024, 00:31 |
829
0

Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет

Бельгийский вратарь выбыл до конца сезона

20 марта 2024, 00:31 |
829
0
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

По информации Real Madrid Exclusivo, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после этой новости связался с вратарем Андреем Луниным, который сейчас находится в лагере сборной Украины и готовится к матчу против Боснии и Герцеговины, и провел с ним разговор.

«Тебе нужно вернуться здоровым после матчей в сборной», – сказал главный тренер «королевского клуба».

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.

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Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Тибо Куртуа
Источник Realmadridexclusivo
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