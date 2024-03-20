Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Бельгийский вратарь выбыл до конца сезона
Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.
По информации Real Madrid Exclusivo, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после этой новости связался с вратарем Андреем Луниным, который сейчас находится в лагере сборной Украины и готовится к матчу против Боснии и Герцеговины, и провел с ним разговор.
«Тебе нужно вернуться здоровым после матчей в сборной», – сказал главный тренер «королевского клуба».
21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.
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