Трубин сыграл насухо. Бенфика выиграла матч и стала лидером в Португалии
Единственный в матче гол забил Артур Кабрал на 74-й минуте
Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл насухо за «Бенфику» в матче 26-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» выиграли гостевой матч против команды «Каза Пия» со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Артур Кабрал на 74-й минуте.
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«Бенфика» вышла на первое место (64 очко), опередив «Спортинг» (62 балла). «Порту» идет 3-м, набрав 58 очков.
«Спортинг» проводит матч 26-го тура вечером 17 марта, дома против команды «Боавишта».
Чемпионат Португалии
26-й тур, 17 марта
Каза Пия – Бенфика – 0:1
Гол: Артур Кабрал, 74
Спортинг – Боавишта – матч продолжается
Турнирная таблица
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