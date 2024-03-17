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  4. Трубин сыграл насухо. Бенфика выиграла матч и стала лидером в Португалии
Чемпионат Португалии
Каза Пия
17.03.2024 20:00 – FT 0 : 1
Бенфика
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Португалия
17 марта 2024, 22:25 | Обновлено 17 марта 2024, 22:38
185
0

Трубин сыграл насухо. Бенфика выиграла матч и стала лидером в Португалии

Единственный в матче гол забил Артур Кабрал на 74-й минуте

17 марта 2024, 22:25 | Обновлено 17 марта 2024, 22:38
185
0
Трубин сыграл насухо. Бенфика выиграла матч и стала лидером в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл насухо за «Бенфику» в матче 26-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» выиграли гостевой матч против команды «Каза Пия» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Артур Кабрал на 74-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бенфика» вышла на первое место (64 очко), опередив «Спортинг» (62 балла). «Порту» идет 3-м, набрав 58 очков.

«Спортинг» проводит матч 26-го тура вечером 17 марта, дома против команды «Боавишта».

Чемпионат Португалии

26-й тур, 17 марта

Каза Пия – Бенфика – 0:1

Гол: Артур Кабрал, 74

Спортинг – Боавишта – матч продолжается

Турнирная таблица

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Каза Пия Артур Кабрал
Источник Sport.ua
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