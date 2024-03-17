Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Каза Пия
Игра 26-го тура чемпионата Португалии начнется 17 марта в 20:00
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 26-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Каза Пия».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча начнется 17 марта в 20:00 по киевскому времени.
«Бенфика» занимает второе место (61 очко), преследуя «Спортинг» (62 балла). «Порту» идет 3-м, набрав 58 очков.
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Каза Пия
📋 Our 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜!#CPACSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/iZeEHMYquO— SL Benfica (@slbenfica_en) March 17, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
17 марта «Манчестер Юнайтед» играет со «скаузерами» в 1/4 финала Кубка Англии
Лидеры луганчан, которые бойкотировали матч, оштрафованы и отстранены от первой команды