Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Каза Пия
Чемпионат Португалии
Каза Пия
17.03.2024 20:00 – 64 0 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 марта 2024, 19:45 | Обновлено 17 марта 2024, 19:52
100
0

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Каза Пия

Игра 26-го тура чемпионата Португалии начнется 17 марта в 20:00

17 марта 2024, 19:45 | Обновлено 17 марта 2024, 19:52
100
0
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Каза Пия
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 26-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют гостевой матч против команды «Каза Пия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 17 марта в 20:00 по киевскому времени.

«Бенфика» занимает второе место (61 очко), преследуя «Спортинг» (62 балла). «Порту» идет 3-м, набрав 58 очков.

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против клуба Каза Пия

По теме:
Каза Пия – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Известны стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Ливерпуль
Яремчук – в старте Валенсии на матч 29-го тура Ла Лиги против Вильярреала
Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Каза Пия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент
Футбол | 17 марта 2024, 19:47 4
ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент
ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент

17 марта «Манчестер Юнайтед» играет со «скаузерами» в 1/4 финала Кубка Англии

Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Футбол | 16 марта 2024, 22:13 17
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо

Лидеры луганчан, которые бойкотировали матч, оштрафованы и отстранены от первой команды

Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Биатлон | 17.03.2024, 00:22
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Теннис | 17.03.2024, 08:01
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Челси с Мудриком вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу у Лестера
Футбол | 17.03.2024, 16:49
Челси с Мудриком вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу у Лестера
Челси с Мудриком вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу у Лестера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
16.03.2024, 08:42 4
Бокс
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
16.03.2024, 18:04 2
Бокс
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
16.03.2024, 07:31
Теннис
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 6
Футбол
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
16.03.2024, 15:40 2
Футбол
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
16.03.2024, 20:29 3
Футбол
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
15.03.2024, 20:23 1
Футбол
Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
15.03.2024, 20:01 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем