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Чемпионат Португалии
Каза Пия
17.03.2024 20:00 - : -
Бенфика
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Португалия
17 марта 2024, 05:31 |
18
0

Каза Пия – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 17 марта в 20:00 по Киеву

17 марта 2024, 05:31 |
18
0
Каза Пия – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine.Анатолий Трубин

17 марта на «Эштадиу Мунисипал де Риу Майор» пройдет матч 26-го тура чемпионата Португалии, в котором «Каза Пия» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Каза Пия

Команда любопытна тем, что вернулась в высший дивизион страны в 2022-м году после паузы, что длилась с 1939-го - как бы не рекордная пауза между подобными участиями. Но, главное, этот скромный представитель Лиссабона оказался достаточно хорош, чтобы сохранить место в Примейре. Более того, гуси финишировали десятыми в итоговой таблице. Что важно, так это то, что и сейчас, в рамках нового розыгрыша, получается удерживаться среди середняков, не думая о вылете - как, впрочем, и борьбе за еврокубки. Все-таки побед меньше, и заметно, чем поражений. Эштрела в прошлом туре сравнительно просто, 3-1, обыграл этого соперника.

Бенфика

Клуб на этой неделе проводил важнейший поединок. Команда в четверг ездила в гости к Рейнджерс в Глазго. Причем с ними орлы дома вполне могли проиграть, ведь дважды уступали в счете. Но за счет нового пенальти, реализованного Ди Марией, и автогола свели встречу к 2-2. В Шотландии Трубин выдал сухой поединок, отразив все, а Рафа Силва в середине 2-го тайма оформил единственный и, соответственно, решающий мяч. Да и в целом сезон для подопечных Рогера Шмидта получается тяжелым. Они март начали с унизительного разгрома на поле Порту, ничем не ответив на 5 голов от драконов и отстав от Спортинга в гонке за первое место в Примейре. А чуть раньше уступили соседу и сопернику в полуфинале кубка страны, благо, что есть шанс в ответном поединке дома взять реванш за те 1-2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне орлы сухо обыграли новичка в обоих поединках. Но в нынешнем первенстве гуси уже свели к 1-1 матч на поле гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что на этот раз андердог добьется хотя бы минимального успеха. Орлам нужно выжимать максимум в их споре с львами - ставим на их победу при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,99).

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Каза Пия Бенфика чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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