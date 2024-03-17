Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.

После поединка голкипер Андрей Лунин, проведший очередной матч в стартовом составе, обратился к главному тренеру команды Карло Анчелотти.

«Мистер, я вас не подведу», – сказал Лунин после матча.

Источник отмечает, что Лунин хочет, чтобы итальянский тренер и его тренерский штаб учли, что он находится в лучшей форме и хочет и дальше оставаться стартовым вратарем в этом сезоне, даже после возвращения Тибо Куртуа.

После матча с «Осасуной» Анчелотти расхвалил Лунина.