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  4. Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Испания
17 марта 2024, 00:41 |
718
0

Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?

«Сливочные» победили «Осасуну» со счетом 4:2

17 марта 2024, 00:41 |
718
0
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.

После поединка голкипер Андрей Лунин, проведший очередной матч в стартовом составе, обратился к главному тренеру команды Карло Анчелотти.

«Мистер, я вас не подведу», – сказал Лунин после матча.

Источник отмечает, что Лунин хочет, чтобы итальянский тренер и его тренерский штаб учли, что он находится в лучшей форме и хочет и дальше оставаться стартовым вратарем в этом сезоне, даже после возвращения Тибо Куртуа.

После матча с «Осасуной» Анчелотти расхвалил Лунина.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Осасуна - Реал
Источник Realmadridexclusivo
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