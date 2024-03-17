Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
«Сливочные» победили «Осасуну» со счетом 4:2
В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.
После поединка голкипер Андрей Лунин, проведший очередной матч в стартовом составе, обратился к главному тренеру команды Карло Анчелотти.
«Мистер, я вас не подведу», – сказал Лунин после матча.
Источник отмечает, что Лунин хочет, чтобы итальянский тренер и его тренерский штаб учли, что он находится в лучшей форме и хочет и дальше оставаться стартовым вратарем в этом сезоне, даже после возвращения Тибо Куртуа.
После матча с «Осасуной» Анчелотти расхвалил Лунина.
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