Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
«Реал» победил «Осасуну» 4:2
В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал этот матч и вспомнил об украинском вратаре Андрее Лунине, пропустившем сегодня два гола.
«Мы сыграли хорошо, и добыли три важных очка. Мы пошли на перерыв сборных в очень хорошем настроении.
Лунин? Мы нашли вратаря, который придает нам уверенность. Посмотрим, в каком состоянии вернутся Куртуа и Милитао после травм, мы никуда не торопимся», – рассказал Анчелотти.
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