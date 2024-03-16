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  4. Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Испания
16 марта 2024, 20:29 | Обновлено 16 марта 2024, 20:32
1684
1

Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды

«Реал» победил «Осасуну» 4:2

16 марта 2024, 20:29 | Обновлено 16 марта 2024, 20:32
1684
1
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 16 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Мадридцы победили со счётом 4:2.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал этот матч и вспомнил об украинском вратаре Андрее Лунине, пропустившем сегодня два гола.

«Мы сыграли хорошо, и добыли три важных очка. Мы пошли на перерыв сборных в очень хорошем настроении.

Лунин? Мы нашли вратаря, который придает нам уверенность. Посмотрим, в каком состоянии вернутся Куртуа и Милитао после травм, мы никуда не торопимся», – рассказал Анчелотти.

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Источник Marca
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Saar
2 м ячі ця дирка пропустила, а він високо оцінює...тхх
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