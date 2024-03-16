Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс

16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Украинка добралась до полуфинала престижных соревнований, где в двух сетах разгромно проиграла Иге Свентек (Польша). За выход в полуфинал турнира Костюк заработала $325,000.

Украину в Индиан-Уэллсе представляла и первая ракетка страны Элина Свитолина (WTA 17). Она добралась до 1/16 финала, где проиграла Эмме Наварро. За свои выступления Элина получила чек в $59,100.

Еще 3 украинки (Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская) проиграли свои встречи в 1/32 финала. За 2-й раунд соревнований в Индиан-Уэллсе они получили $42,000.

В парном разряде Украину представили Людмила Киченок. Украинка и Алена Остапенко добрались до четвертьфинала, где уступили Меличар / Перес. На двоих Людмила и Алена получили 63,600 долларов (по 31,800 каждой).