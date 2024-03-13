Киченок и Остапенко в трех сетах проиграли 4-м сеяным в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/4 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в трех сетах проиграли 4-му сеяному тандему Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) за 1 час и 41 минуту.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/4 финала

Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) [4] – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 7:5, 3:6, [10:5]

Николь и Эллен продолжили винстрик. Они выиграли 7 матчей подряд. До старта соревнований в Инндиан-Уэллс Николь и Эллен стали чемпионками турнира в Сан-Диего.

После вылета Киченок из Индиан-Уэллс единственной представительницей Украины на этих кортах осталась Марта Костюк. 14 марта она проведет поединок 1/4 финала против Анастасии Потаповой.