Алонсо не считает Байер фаворитом Лиги Европы. Кого назвал наставник?
Тренер «фармацевтов» отдает предпочтение «Ливерпулю»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос журналистов, кого он считает главным фаворитом Лиги Европы.
«Для меня это очевидно. Я действительно считаю «Ливерпуль» фаворитом на победу в Лиге Европы», — цитирует Алонсо инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, леверкузенцы в 1/8 финала турнира прошли «Карабах», отыгравшись с 0:2 в обоих матчах (общий счет – 5:4). «Ливерпуль» же разгромил пражскую «Спарту» с общим счетом 11:2.
По итогам сегодняшней жеребьевки в четвертьфинале «фармацевты» сыграют с «Вест Хэмом», а «мерсисайдцы» померяются силами с «Аталантой».
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