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Лига Европы
15 марта 2024, 14:23 | Обновлено 15 марта 2024, 14:24
800
1

Алонсо не считает Байер фаворитом Лиги Европы. Кого назвал наставник?

Тренер «фармацевтов» отдает предпочтение «Ливерпулю»

15 марта 2024, 14:23 | Обновлено 15 марта 2024, 14:24
800
1
Алонсо не считает Байер фаворитом Лиги Европы. Кого назвал наставник?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос журналистов, кого он считает главным фаворитом Лиги Европы.

«Для меня это очевидно. Я действительно считаю «Ливерпуль» фаворитом на победу в Лиге Европы», — цитирует Алонсо инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, леверкузенцы в 1/8 финала турнира прошли «Карабах», отыгравшись с 0:2 в обоих матчах (общий счет – 5:4). «Ливерпуль» же разгромил пражскую «Спарту» с общим счетом 11:2.

По итогам сегодняшней жеребьевки в четвертьфинале «фармацевты» сыграют с «Вест Хэмом», а «мерсисайдцы» померяются силами с «Аталантой».

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Хаби Алонсо Байер Лига Европы Ливерпуль
Источник OneFootball
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pol-55
Карабах чуть шороху не наробив.
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