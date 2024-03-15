Алонсо не считает Байер фаворитом Лиги Европы. Кого назвал наставник?

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос журналистов, кого он считает главным фаворитом Лиги Европы.

«Для меня это очевидно. Я действительно считаю «Ливерпуль» фаворитом на победу в Лиге Европы», — цитирует Алонсо инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, леверкузенцы в 1/8 финала турнира прошли «Карабах», отыгравшись с 0:2 в обоих матчах (общий счет – 5:4). «Ливерпуль» же разгромил пражскую «Спарту» с общим счетом 11:2.

По итогам сегодняшней жеребьевки в четвертьфинале «фармацевты» сыграют с «Вест Хэмом», а «мерсисайдцы» померяются силами с «Аталантой».