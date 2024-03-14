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Лига конференций
ПАОК
14.03.2024 19:45 – 86 2-й матч. Результат первого матча 0:2 4 : 1
Динамо Загреб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
14 марта 2024, 19:44 | Обновлено 14 марта 2024, 20:14
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ПАОК – Динамо Загреб. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоится 14 марта в 19:45 по Киеву

14 марта 2024, 19:44 | Обновлено 14 марта 2024, 20:14
115
0
ПАОК – Динамо Загреб. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта на арене Тумба пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором ПАОК сыграет против Динамо Загреб. Поединок начнется в 18:45 по европейскому времени.

ПАОК

Команда ПАОК считается одной из самых популярных и титулованных в стране. И при нынешнем владельце, Иване Саввиди, в 2019-м году, получилось вернуть чемпионский титул – предыдущий был в 1986-м. Тогда же снова взяли Кубок и через 2 года повторили достижение. После такого четвертая позиция двуглавых орлов Севера в Суперлиге 2022/23 рассматривалась практически как неудача. Но Рэзван Луческу остался на посту и сейчас со своими подопечными сравнительно успешно ведет борьбу за лидерство в национальной Суперлиге. Да и в кубке, выбив по пенальти Панатинаикос, ПАОК вышел в финал. Набрав 16 очков из 18 возможных, греки выиграли группу, где соперниками были Айнтрахт, Абердин и ХИК. В итоге плей-офф для ПАОК начался только в прошлый четверг и рискует закончится сейчас, ведь в гостях команда уступила 0:2.

Динамо Загреб

Клуб Динамо Загреб давно воспринимается как безусловный флагман хорватского футбола. Хотя сейчас этот статус пытаются подвергнуть сомнению Хайдук с Риекой, и привычного безоговорочного лидерства нет. Кроме того, синие не особенно успешно выступают и на международной арене. Причем тон задали как раз во время прошлой дуэли с греками – АЕК. Тогда, в летней квалификации Лиги чемпионов, на фоне кровавых разборок фанатов, динамовцы проиграли. А потом, выиграв 3:1 дома у Спарты в отборе Лиги Европы, в Праге команда разгромно уступила, 1:4. И только в Лиге конференций получилось взять 3 победы и второе место в группе. А в феврале представитель Загреба по-настоящему удивил, выбив одного из фаворитов турнира, Бетис – 1:0 на выезде, 1:1 дома.

Статистика личных встреч

В 2010 году стороны уже пересекались в Лиге Европы. Тогда греки оба раза победили с идентичным счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша греков, но самой по себе победы будет мало. Хорватам важно не пропускать много, так что они закроются – ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент – 1,909).

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Источник Sport.ua
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