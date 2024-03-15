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Лига конференций
15 марта 2024, 05:04 | Обновлено 15 марта 2024, 05:07
123
0

ПАОК – Динамо Загреб – 5:1. Ассист Тайсона и VAR. Видео голов, обзор

Загребское «Динамо» покидает турнир

15 марта 2024, 05:04 | Обновлено 15 марта 2024, 05:07
123
0
ПАОК – Динамо Загреб – 5:1. Ассист Тайсона и VAR. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Салониках местный ПАОК был серьезно настроен отыграться в загребского «Динамо». Хорватский клуб дома добыл комфортную победу (2:0).

Представитель Греции начал очень активно, но самое интересное случилось во второй половине первого тайма. С 27-й минуте в воротах гостей побывало три мяча.

Хорваты после перерыва кинулись спасать игру – Ходжа забил на 49-й минуте. «Черно-белые» не сбавляли обороты и отличились ещё дважды. Между голами хозяев взятием воорот отметился Бруно Петкович, но его гол был отменен после VAR. Такой результат позволил ПАОКу пройти в 1/4 финала.

Тайсон вышел на поле в старте и сыграл 67 минут. Бывший игрок «Металлиста» и «Шахтера» на 42- минуте отдал результативную передачу. Томаш Кендзера отыграл весь поединок.

Лига конференций. 1/8 финала. 14 марта

ПАОК (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия) – 5:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Баба, 27, Сучич, 33 (автогол), Льямас, 42 (ассист: Тайсон) Кулиракис, 73, Живкович, 88 (пен) – Ходжа, 49.

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Динамо Загреб ПАОК Тайсон Лига конференций Томаш Кендзера
Источник Sport.ua
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