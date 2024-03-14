14 марта на «Амекс» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Брайтон» сыграет против «Ромы». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брайтон

Команда только в этом сезоне дебютирует на международной арене вообще. Все благодаря перипетиям прошлого розыгрыша АПЛ, когда осенью в Челси перебрался наставник, Грэм Поттер, а сменил его, довольно неожиданно, Де Дзерби. И не просто справился, удержав Альбион на уровне, но и привел подопечных к рекордному шестому месту. Сейчас не все получается, и не исключено, что результат получится повторить. Хотя немало сил отбирала Лига Европы. Там зато англичане смогли выиграть свою группу. Таким образом, снова вернуться к борьбе на этом уровне чайки смогли только с 1/8 финала, в прошлый четверг. Причем на родине Роберто, в Италии. Там неожиданно ничего не получилось, и, возможно, в силу неопытности британцы были разбиты 4-0.

Рома

Клуб при Моуринью выиграл первый международный трофей, в виде дебютной Лиге конференций. А в прошлом цикле Лиги Европы джалоросси не повезло, так как они в серии пенальти финала проиграли Севилье. С учетом того, что в Лигу чемпионов не получилось вернуться, в том числе и через Серию А, и на фоне неудач в этом сезоне, с сеу Жозе зимой расстались. Особенного сменил, на временной основе, местная легенда, Де Росси. Даниеле неплохо начинал на внутренней арене, пользуясь лояльным расписанием. Но в Лиге Европы с ним с трудом прошли столь хорошо знакомого соперника, как Фейеноорд: оба поединка 1/8 финала приносили ничьи 1-1, и хорошо, что голландцы хуже проявили себя в серии пенальти. А против англичан, наоборот, удался разгром, который позволяет думать о четвертьфинале.

Статистика личных встреч

Англичане вообще дебютируют в этом сезоне в еврокубках. Так что раньше с римскими волками боролся разве что их наставник, Де Дзерби, руководя Сассуоло.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Альбион попрощается с турниром какой-то победой. Согласимся, что они выиграют напоследок (коэффициент - 1,84).