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14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 1 : 0
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Лига Европы
15 марта 2024, 05:49 | Обновлено 15 марта 2024, 05:54
189
0

Брайтон – Рома – 1:0. Мяч ветерана не помог. Видео голов и обзор

Команда Роберто Де Дзерби покинула Лигу Европы

15 марта 2024, 05:49 | Обновлено 15 марта 2024, 05:54
189
0
Брайтон – Рома – 1:0. Мяч ветерана не помог. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы «Брайтон» принимал «Рому». Итальянский клуб уверенно забрал первый матч (4:0), поэтому на эту игру выставил резервный состав.

«Чайкам» это не сильно помогло. Команда Де Дзерби больше владела мячем (59–41), нанесла больше ударов (22–8) но сумела забить лишь раз. Голом отметился ещё на 37-й минуте ветеран английского футбола Дэнни Уелбек.

Напомним, в прошлом году «Рома» дошла до финала ЛЕ, но уступила Севильи (1:1, 4:1 по пенальти).

Лига Европы. 1/8 финала. 14 марта.

Брайтон – Рома – 1:0 (первый матч – 0:4)

Гол: Уэлбек (37).

Видеообзор матча

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Роберто Де Дзерби Брайтон Рома Рим видео голов и обзор Лига Европы Дэнни Уэлбек
Источник Sport.ua
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