14 марта на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» сыграет против «Спортинга» (Лиссабон). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда проводит очень неплохой сезон. И может достичь успеха сразу по троим направлениям. Пожалуй, все-таки в приоритете остается Серия А, где бергамаски остаются в числе претендентов на четвертое место. Не все получается, стык зимы и весны был неудачным, но и конкуренты тоже не идеальны, так что борьба продолжается. При этом Богиня будет в апреле играть в полуфинале кубка страны. Заодно получилось вернуться в еврокубки, пусть даже в Лигу Европы. Там подопечные Джан Пьеро Гасперини смогли выиграть свою группу, причем без особенных проблем. В итоге они получили возможность пропустить первый раунд плей-офф. А потом по воле жребия снова сыграть с одним из противников по осеннему квартету. В Португалии на этот раз победить не получилось, но сровняли на 1-1 после быстрого пропущенного.

Спортинг (Лиссабон)

Клуб очень похож на своего соперника. Правда, на внутренней арене у львов задачи повыше, и титулы ближе. Они ведут борьбу за возвращение чемпионского статуса, и там остался только 1 реальный соперник, сосед и действующий обладатель трофея - Бенфика. С ней же успели сыграть первый полуфинал кубка Португалии, и выиграли на своем поле 2-1. Параллельно зелено-белые играют в Лиге Европы, где после провального прошлого сезона (4-е место в Примейре) стартовали сразу же. Выйдя из группы со второго места, как раз под итальянцами, подопечные Рубена Аморима уверенно выбили в 1/16 финала Янг Бойз. Причем обыграли швейцарцев 3-1 уже в Берне, после чего ограничились ничьей на своем поле.

Статистика личных встреч

До этого сезона клубы не играли. Но осенью они пересеклись в групповом этапе, и после победы в Лиссабоне бергамаски свели к ничьей поединок в Бергамо.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что на своем поле Богиня завершит начатое еще осенью. Ставим на победу итальянцев в решающем поединке (коэффициент - 2,07).