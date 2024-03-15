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Лига Европы
Проходит дальше Аталанта
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Спортинг Лиссабон
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Лига Европы
15 марта 2024, 04:40 | Обновлено 15 марта 2024, 04:42
31
0

Аталанта – Спортинг – 2:1. Не сдались и дожали. Видео голов и обзор матча

Итальянский клуб вышел в 1/4 финала Лиги Европы

15 марта 2024, 04:40 | Обновлено 15 марта 2024, 04:42
31
0
Аталанта – Спортинг – 2:1. Не сдались и дожали. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

После ничьей в Португалии неделю назад «Аталанта» и «Спортинг» должны были определить сильнешего в Италии.

«Львы» в первом тайме показали, что их не пугают местные болельщики. Гости открыли счет усилиями Педру Гонсалвеша.

Гасперини, видимо, достучался до своих подопечных. Игроки «богини» сумели в основное время не только восстановить статус-кво, но и забить победный гол.

Лига Европы. 1/8 финала. 14 марта.

Аталанта – Спортинг – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Лукман (46), Скамакка (59)

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
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Аталанта Спортинг Лиссабон Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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