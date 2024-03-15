После ничьей в Португалии неделю назад «Аталанта» и «Спортинг» должны были определить сильнешего в Италии.

«Львы» в первом тайме показали, что их не пугают местные болельщики. Гости открыли счет усилиями Педру Гонсалвеша.

Гасперини, видимо, достучался до своих подопечных. Игроки «богини» сумели в основное время не только восстановить статус-кво, но и забить победный гол.

Лига Европы. 1/8 финала. 14 марта.

Аталанта – Спортинг – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Лукман (46), Скамакка (59)

Видеообзор матча