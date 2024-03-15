Аталанта – Спортинг – 2:1. Не сдались и дожали. Видео голов и обзор матча
Итальянский клуб вышел в 1/4 финала Лиги Европы
После ничьей в Португалии неделю назад «Аталанта» и «Спортинг» должны были определить сильнешего в Италии.
«Львы» в первом тайме показали, что их не пугают местные болельщики. Гости открыли счет усилиями Педру Гонсалвеша.
Гасперини, видимо, достучался до своих подопечных. Игроки «богини» сумели в основное время не только восстановить статус-кво, но и забить победный гол.
Лига Европы. 1/8 финала. 14 марта.
Аталанта – Спортинг – 2:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Лукман (46), Скамакка (59)
Видеообзор матча
События матча
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