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  4. Костюк рассказала, за счет чего ей удалось уверенно переиграть Павлюченкову
WTA
13 марта 2024, 07:28 |
1000
0

Костюк рассказала, за счет чего ей удалось уверенно переиграть Павлюченкову

Марта за 72 минуты одолела 24-ю ракетку мира

13 марта 2024, 07:28 |
1000
0
Костюк рассказала, за счет чего ей удалось уверенно переиграть Павлюченкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой в матче 4-го раунда на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (6:4, 6:1).

«В первом сете я чувствовала, что многие вещи не работали, но это ментальность теннисистки – всё должно быть идеально. Я играла против нее на прошлой неделе и у нас был очень тяжелый матч. Но там были другие условия – очень холодно, очень тяжелые мячи, а сегодня я могла больше использовать свое оружие и сделать так, что она чувствовала себя более некомфортно. Очень рада, что смогла пройти в восьмерку сильнейших», – сказала украинка.

Отметим, что за 10 дней до этого матча Костюк провела тяжелый трехсетовик с Павлюченковой в Сан-Диего.

В 1/4 финала Марта сразится против Анастасии Потаповой (№33 24WTA), которой Костюк проиграла оба очных матча.

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Анастасия Павлюченкова WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк
Источник Большой теннис Украины
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