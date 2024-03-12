Три гола за 4 мин. Удинезе обыграл Лацио. Травма голкипера в чужой штрафной
На 90+5-й минуте был удален защитник команды гостей Неуэн Перес
В матче 28-го тура чемпионата Италии «Удинезе» на выезде победил «Лацио» со счетом 2:1.
Основные события развернулись сразу после перерыва. У гостей на 47-й минуте счет открыл Лоренцо Лукка, но через 2 минуты защитник «Удинезе» Лаутаро Джаннетти провел автогол, и счет сравнялся. На 51-й минуте хавбек гостей Ойер Саррага забил победный гол. Таким образом, три гола были проведены за 4 минуты.
На 90+5-й минуте был удален защитник команды гостей Неуэн Перес, и Удинезе остался в меньшинстве.
Интересный момент случился на 90+9-й минуте. Вратарь «Лацио» Иван Проведель получил травму во время борьбы за мяч в чужой штрафной. Он покинул поле на специальной машине, и его заменил голкипер Луиджи Сепе.
«Лацио» занимает 9-е место (40 очков), «Удинезе» поднялся на 13-ю позицию (27 очков).
Серия А. 28-й тур, 11 марта
Лацио – Удинезе – 1:2
Голы: Джаннетти, 49 (автогол) – Лукка, 47, Саррага, 51
Удаление: Неуэн Перес, 90+5
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