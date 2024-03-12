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  4. Три гола за 4 мин. Удинезе обыграл Лацио. Травма голкипера в чужой штрафной
Чемпионат Италии
Лацио
11.03.2024 21:45 – FT 1 : 2
Удинезе
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Италия
12 марта 2024, 02:20 | Обновлено 12 марта 2024, 02:54
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0

Три гола за 4 мин. Удинезе обыграл Лацио. Травма голкипера в чужой штрафной

На 90+5-й минуте был удален защитник команды гостей Неуэн Перес

12 марта 2024, 02:20 | Обновлено 12 марта 2024, 02:54
71
0
Три гола за 4 мин. Удинезе обыграл Лацио. Травма голкипера в чужой штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Удинезе» на выезде победил «Лацио» со счетом 2:1.

Основные события развернулись сразу после перерыва. У гостей на 47-й минуте счет открыл Лоренцо Лукка, но через 2 минуты защитник «Удинезе» Лаутаро Джаннетти провел автогол, и счет сравнялся. На 51-й минуте хавбек гостей Ойер Саррага забил победный гол. Таким образом, три гола были проведены за 4 минуты.

На 90+5-й минуте был удален защитник команды гостей Неуэн Перес, и Удинезе остался в меньшинстве.

Интересный момент случился на 90+9-й минуте. Вратарь «Лацио» Иван Проведель получил травму во время борьбы за мяч в чужой штрафной. Он покинул поле на специальной машине, и его заменил голкипер Луиджи Сепе.

«Лацио» занимает 9-е место (40 очков), «Удинезе» поднялся на 13-ю позицию (27 очков).

Серия А. 28-й тур, 11 марта

Лацио – Удинезе – 1:2

Голы: Джаннетти, 49 (автогол) – Лукка, 47, Саррага, 51

Удаление: Неуэн Перес, 90+5

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +4
Патрисио Перес (Удинезе) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ойер Саррага (Удинезе).
49’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лаутаро Джанетти (Удинезе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
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чемпионат Италии по футболу Удинезе Лацио Серия A видео голов и обзор Иван Проведель удаление (красная карточка) автогол
Источник Sport.ua
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