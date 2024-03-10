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Чемпионат Италии
Лацио
11.03.2024 21:45 - : -
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 марта 2024, 14:23 |
19
0

Лацио – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 марта поединок 28-го тура итальянской Серии А

10 марта 2024, 14:23 |
19
0
Лацио – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

В понедельник, 11 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Удинезе».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лацио – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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