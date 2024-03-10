В понедельник, 11 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Удинезе».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лацио – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А