Италия10 марта 2024, 14:23 |
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Лацио – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 марта поединок 28-го тура итальянской Серии А
10 марта 2024, 14:23 |
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В понедельник, 11 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Удинезе».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лацио – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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