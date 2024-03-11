ФОТО. Шипами в грудь. Арбитр не поставил спорный пенальти в ворота Ман Сити

10 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте игрок горожан» Жереми Доку, пытаясь выбить мяч, шипами врезал в грудь полузащитнику соперников Алексису Макалистеру.

Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Отметим, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за чемпионство, команды разделяет всего одно очко.