Англия11 марта 2024, 07:51 | Обновлено 11 марта 2024, 08:28
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ФОТО. Шипами в грудь. Арбитр не поставил спорный пенальти в ворота Ман Сити
Очень скандальный момент в центральном матче 28-го тура АПЛ
11 марта 2024, 07:51 | Обновлено 11 марта 2024, 08:28
1903
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10 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).
На 9-й добавленной ко второму тайму минуте игрок горожан» Жереми Доку, пытаясь выбить мяч, шипами врезал в грудь полузащитнику соперников Алексису Макалистеру.
Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
Отметим, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за чемпионство, команды разделяет всего одно очко.
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Комментарии 1
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Ой да ладно пощастило .Никогда судьи ничем не помогли мансити только вредили .Посмотрите как судят реал в Испании или кротов в Украине .там реально судья дополнитедьный игрок
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