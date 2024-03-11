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  4. ФОТО. Шипами в грудь. Арбитр не поставил спорный пенальти в ворота Ман Сити
Англия
11 марта 2024, 07:51 | Обновлено 11 марта 2024, 08:28
1903
1

ФОТО. Шипами в грудь. Арбитр не поставил спорный пенальти в ворота Ман Сити

Очень скандальный момент в центральном матче 28-го тура АПЛ

11 марта 2024, 07:51 | Обновлено 11 марта 2024, 08:28
1903
1
ФОТО. Шипами в грудь. Арбитр не поставил спорный пенальти в ворота Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте игрок горожан» Жереми Доку, пытаясь выбить мяч, шипами врезал в грудь полузащитнику соперников Алексису Макалистеру.

Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Отметим, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за чемпионство, команды разделяет всего одно очко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fant24
Ой да ладно пощастило .Никогда судьи ничем не помогли мансити только вредили .Посмотрите как судят реал в Испании или кротов в Украине .там реально судья дополнитедьный игрок 
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