КЛОПП: «Этот пенальти очевиден для всех людей на планете»

Вечером 10 марта вничью завершился центральный матч 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча прокомментировал игру так:

«Это был действительно хороший матч. Это лучший результат во втором тайме, который мы когда-либо получали против «Манчестер Сити». Мы никогда не доминировали так сильно, никогда не были такими смелыми. Это было абсолютно исключительно. Какая игра, какая атмосфера, какой день.

Нужно ли было «Ливерпулю» назначать пенальти? Думаю, об этом стоит поговорить. Вы бы назначили пенальти в такой ситуации? Разве VAR не нужен для принятия правильного решения? Такая ситуация на всех позициях поля – 100% нарушение. И это желтая карточка. Он ударил по мячу, но если мяча нет, то он сфолил. Он [судья Майк Дин] всегда что-нибудь найдет, и все остальные тоже. Этот пенальти очевиден для всех людей на планете.

Гол Сити надо было отменить? Я этого не видел. Не знаю. Я видел вчера «Арсенал», если все эти блокировки разрешены, то все в порядке, блокируйте! Это наша вина, а не чужих людей. Забудьте о судьях, я здесь, чтобы говорить о футболе.

Мы преодолели так много всего, но сегодня мы показали, что готовы сражаться, и это то, что мне нравится больше всего. После этой игры никто не должен открывать бутылки шампанского. Потому что впереди еще долгий путь, но если вы можете так играть в футбол против «Манчестер Сити», то это заявка, и мне это нравится».