Брат Алвеса: «Дани в тюрьме, а вы хотите видеть его мертвым. Безумие!»

Родной брат Дани Алвеса, известный в Бразилии исполнитель Ней Алвес, отреагировал на слухи о самоубийстве футболиста, распространенные накануне одним из журналистов.

«Насколько люди жестоки? Вы уже осудили его за слова женщины, которая зашла в мужской туалет, чтобы сделать то, что известно ей одной. Его уже осудили. Разве этого мало? Он в тюрьме. А теперь вы хотите видеть его мертвым, это безумие. Вы хотите видеть моего брата мертвым. Насколько это жестоко», – написал он в Instagram.

Напомним, что Дани Алвес был осужден на 4,5 года пребывания в тюрьме за изнасилование девушки в ночном клубе Барселоны. При этом прокуратура будет добиваться увеличения срока держания под стражей.