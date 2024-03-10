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  4. Брат Алвеса: «Дани в тюрьме, а вы хотите видеть его мертвым. Безумие!»
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10 марта 2024, 13:03 |
296
1

Брат Алвеса: «Дани в тюрьме, а вы хотите видеть его мертвым. Безумие!»

Ней обвинил людей в безумии

10 марта 2024, 13:03 |
296
1
Брат Алвеса: «Дани в тюрьме, а вы хотите видеть его мертвым. Безумие!»
Instagram. Ней и Дани Алвесы

Родной брат Дани Алвеса, известный в Бразилии исполнитель Ней Алвес, отреагировал на слухи о самоубийстве футболиста, распространенные накануне одним из журналистов.

«Насколько люди жестоки? Вы уже осудили его за слова женщины, которая зашла в мужской туалет, чтобы сделать то, что известно ей одной. Его уже осудили. Разве этого мало? Он в тюрьме. А теперь вы хотите видеть его мертвым, это безумие. Вы хотите видеть моего брата мертвым. Насколько это жестоко», – написал он в Instagram.

Напомним, что Дани Алвес был осужден на 4,5 года пребывания в тюрьме за изнасилование девушки в ночном клубе Барселоны. При этом прокуратура будет добиваться увеличения срока держания под стражей.

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Дани Алвес тюрьма самоубийство изнасилование
Источник Instagram
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Lulinnha
Два противных ебальника на фото. 
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