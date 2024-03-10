Бразильский журналист сообщил о суициде Дани Алвеса. Подтверждений нет
О смерти одного из самых титулованных футболистов мира написал Пауло Альбукерке
40-летний бывший футболист «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес покончил жизнь самоубийством.
О смерти футболиста сообщает бразильский журналист Пауло Альбукерке:
«До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», – написал Пауло в своем Twitter.
Однако никаких подтверждений от авторитетных источников не было. Стоит отметить, что и опровержения этой информации от Алвеса или его окружения так же не было.
Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки, которое он совершил в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам Алвес отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.
Алвес является вторым самым титулованным футболистом мира. На его счету 43 трофея. Больше только у Лионеля Месси – 44.
Informação que me chega é que o Daniel Alves se matou.— Paulo Albuquerque (@Al_buquerq) March 9, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Это будет победитель боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри
Даяна снялась с поединка в Индиан-Уэллс