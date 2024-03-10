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  4. Бразильский журналист сообщил о суициде Дани Алвеса. Подтверждений нет
Бразилия
10 марта 2024, 02:59 |
771
0

Бразильский журналист сообщил о суициде Дани Алвеса. Подтверждений нет

О смерти одного из самых титулованных футболистов мира написал Пауло Альбукерке

10 марта 2024, 02:59 |
771
0
Бразильский журналист сообщил о суициде Дани Алвеса. Подтверждений нет
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

40-летний бывший футболист «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес покончил жизнь самоубийством.

О смерти футболиста сообщает бразильский журналист Пауло Альбукерке:

«До меня дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой», – написал Пауло в своем Twitter.

Однако никаких подтверждений от авторитетных источников не было. Стоит отметить, что и опровержения этой информации от Алвеса или его окружения так же не было.

Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки, которое он совершил в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам Алвес отвергал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.

Алвес является вторым самым титулованным футболистом мира. На его счету 43 трофея. Больше только у Лионеля Месси – 44.

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Дани Алвес смерть тюрьма
Источник Twitter
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