Прокуратура будет добиваться ужесточения приговора Дани Алвесу
Сторону обвинения не устроило первоначальное решение суда
Сторона обвинения собирается обжаловать приговор, вынесенный бывшему защитнику «Барселоны», ПСЖ и «Ювентуса» Дани Алвесу, сообщает L'Équipe со ссылкой на AFP.
Отмечается, что первоначально приговор Алвесу был смягчен из-за его согласия на возмещение ущерба в размере 150 тысяч евро. И прокуратура, и сторона частного обвинения при рассмотрении выступали против применения этого пункта. Один из аргументов состоит в том, что этот пункт дает Дани преимущество из-за его больших финансовых возможностей.
Напомним, в феврале суд Барселоны признал 40-летнего бразильского футболиста виновным в сексуальном насилии и приговорил к 4,5 года лишения свободы, обязав также выплатить штраф в размере 150 тысяч долларов.
По данным источника, прокуратура хочет добиться ужесточения наказания. Обвинение ранее просило назначить наказание для Алвеса в виде 9 лет лишения свободы.
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