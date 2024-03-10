В окружении Дани Алвеса опровергли слухи о самоубийстве футболиста

В окружении Дани Алвеса опровергли слухи о самоубийстве бразильского футболиста. Об этом сообщил журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер.

Таким образом журналист опровергнул ранее опубликованную его коллегой Пауло Альбукерке новость о том, что Алвес покончил с собой.

Бехлер же сообщил, что пресс-служба Алвеса после общения с адвокатом опровергла данные слухи.

Напомним, ранее Алвес был признан виновным в сексуальном насилии и приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы. Адвокаты намерены обжаловать приговор, при этом прокуратура также будет подавать апелляцию, чтобы увеличить срок тюремного заключения для футболиста.