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10 марта 2024, 09:28 |
757
0

В окружении Дани Алвеса опровергли слухи о самоубийстве футболиста

К счастью, опубликованные ранее новости не подтвердились

10 марта 2024, 09:28 |
757
0
В окружении Дани Алвеса опровергли слухи о самоубийстве футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

В окружении Дани Алвеса опровергли слухи о самоубийстве бразильского футболиста. Об этом сообщил журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер.

Таким образом журналист опровергнул ранее опубликованную его коллегой Пауло Альбукерке новость о том, что Алвес покончил с собой.

Бехлер же сообщил, что пресс-служба Алвеса после общения с адвокатом опровергла данные слухи.

Напомним, ранее Алвес был признан виновным в сексуальном насилии и приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы. Адвокаты намерены обжаловать приговор, при этом прокуратура также будет подавать апелляцию, чтобы увеличить срок тюремного заключения для футболиста.

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Дани Алвес тюрьма самоубийство
Источник TNT Sports
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