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Чемпионат Италии
Ювентус
10.03.2024 19:00 - : -
Аталанта
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Италия
10 марта 2024, 04:26 |
35
0

Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 10 марта в 19:00 по Киеву

10 марта 2024, 04:26 |
35
0
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 28-го тура Серии А, в котором «Ювентус» сыграет против «Аталанты». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда год назад получила наказание за очередные финансовые фокусы Аньелли и его менеджмента. В итоге сейчас календарь получился более простым, чем обычно: Старая Синьора осталась без еврокубков вообще, и так осталось больше сил и внимания на внутренние турниры. И это помогло, кстати, в апреле гранд будет играть в полуфиналах национального кубка. Кроме того, именно подопечные Массимилиано Аллегри были главным преследователем Интера. Но именно что были, ведь в феврале и в очном поединке было поражение, и в целом был откровенно провальный отрезок, когда за 4 тура было взято 2 очка. С учетом побед черно-синих, чемпионская интрига уже была нивелирована - понятно, что скудетто возвращается в Милан. Тем более что в прошлом туре уступили и Наполи, 1-2.

Аталанта

Клуб будет проходить весну по максимально сложному графику. Но, с другой стороны, можно добиться успехов в различных турнирах. В четверг итальянцы стартовали в плей-офф Лиги Европы. Причем в соперниках был лиссабонский Спортинг, с которым на пару в 2023-м году выходили из группы. На этот раз с португальцами на выезде сыграли 1-1, и нужно будет дома в следующий четверг выигрывать. При этом в следующем месяце, как и Ювентус, команда будет играть в полуфиналах кубка. А в Серии А подопечные Гасперини пытаются бороться за 4-е место. Им не хватило сил против грандов, и если против Милана еще взяли ничью, то Интеру уступили разгромно. Во многом ключевым был воскресный поединок, против прямого конкурента, Болоньи. Там, открыв счет и выиграв первый тайм, в итоге безвольно уступили 1-2.

Статистика личных встреч

3 из 4-х последних матчей, в том числе и в этом сезоне, закончились ничьими. В мае прошлого года зебры оформили 2-0 на поле бергамаски.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут скорее победы принимающей стороны. Но гости тоже нуждаются в очках и будут за них биться. Ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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